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2 ноября 2018, 17:40



Двоих вахтовиков на Таймыре обвинили в нападении на полицейского.

Как полагают правоохранители, вечером 25 октября участковому уполномоченному полиции в поселке Носок поступило сообщение от местной жительницы: в одном из частных домов компания строителей-вахтовиков затеяла драку; кроме того, дебоширы силой удерживали в помещении молодую женщину. Прибывший на место происшествия полицейский обнаружил, что в доме заперта дверь. На просьбы стража порядка открыть ее никто не откликнулся. Участковый проник в дом через окно и вывел потерпевшую. При этом двое пьяных мужчин несколько раз ударили полицейского по голове, а он в ответ применил табельное оружие, ранив одного из вахтовиков в ногу. Один из подозреваемых арестован на два месяца. Другой находится в больнице. Расследование продолжается.

Просмотров:182 Сотрудники отдела Следственного комитета РФ по Таймырскому району возбудили уголовное дело против двоих мужчин, подозреваемых в насилии над представителем власти.Как полагают правоохранители, вечером 25 октября участковому уполномоченному полиции в поселке Носок поступило сообщение от местной жительницы: в одном из частных домов компания строителей-вахтовиков затеяла драку; кроме того, дебоширы силой удерживали в помещении молодую женщину.Прибывший на место происшествия полицейский обнаружил, что в доме заперта дверь. На просьбы стража порядка открыть ее никто не откликнулся. Участковый проник в дом через окно и вывел потерпевшую. При этом двое пьяных мужчин несколько раз ударили полицейского по голове, а он в ответ применил табельное оружие, ранив одного из вахтовиков в ногу.Один из подозреваемых арестован на два месяца. Другой находится в больнице.Расследование продолжается.