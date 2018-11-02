Фото новости:

Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
2 ноября 2018, 17:57

Проезд открыт! Спустя десять лет вновь заработал мост на Юго-Западной объездной дороге, в районе хлебозавода


Мост был признан аварийным и выведен из эксплуатации после планового обследования в 2008 году. В апреле 2016 года был заключен трехсторонний договор между ГМК «Норильский никель», который выступал как плательщик, заказчиком – МКУ «Норильскавтодор», а также подрядчиком ООО СПБ «МОСТ». Общая стоимость проекта по реконструкции моста через напорные водоводы составила 191 миллион 750 тысяч рублей с учетом НДС.
Подрядная организация ООО «СПБ МОСТ» выполнила необходимый комплекс инженерно-геологических и проектно-изыскательских работ, что позволило получить проект, который прошел все необходимые экспертизы. Помимо этого, подрядчик выполнил в установленный контрактом срок строительно-монтажные работы и получил заключения о соответствии реконструированного объекта требованиям технических регламентов.
И.о. начальника МКУ «Норильскавтодор» Александр Аношкин доложил заместителю главы города Норильска по городскому хозяйству Николаю Жигулину о готовности моста к открытию рабочего движения.
«Сегодня мы наконец-то открыли движение по новому автомобильному мосту. – говорит Николай Жигулин, заместитель Главы г. Норильска по городскому хозяйству. – Новый мост позволит нам существенно снизить автотранспортную нагрузку в этом районе, которая, отчасти возникает и из-за того, что была закрыта на ремонт улица Октябрьская. И теперь в районе Хлебозавода, в часы пик наблюдается значительное скопление транспорта, что создает неудобство горожанам».
Александр Аношкин, и.о. начальника МКУ «Норильскавтодор» добавил, что водители оценят удобство нового моста. Мост находится на балансе у муниципалитета и находится в ведении «Норильскавтодор». Длина объекта - 25,5, ширина – 10,5 метров. Для проезжей и пешеходной части моста использовано двухслойное асфальтобетонное покрытие. Проезжая часть состоит из трех полос одностороннего движения. Ширина тротуаров по полтора метра с каждой стороны. Расчетная нагрузка – 100 тонн. Гарантия на отдельные конструкции моста составляет десять лет, а в целом, срок эксплуатации такого рода мостов составляет порядка 50 лет.
«Благодаря тому, что проектировщик и строитель одно лицо, то есть, ООО «СПБ МОСТ» были существенно сокращены сроки выполнения работ от проектирования до ввода в эксплуатацию. Всем водителям хочу пожелать в добрый час», – добавил Александр Аношкин.
Александр Долгих, генеральный директор ООО «СПБ МОСТ» считает, что новый мост просто необходим городу и в первую очередь из-за увеличения грузопотоков. Работать было непросто, но интересно, отметил он. Все конструкции моста находились в состоянии сильной изношенности и нуждались в реконструкции. Непросто дела обстояли и с логистикой. Но совместными усилиями все проблемы были решены.
Александр Янович, начальник ОГИБДД отдела МВД пояснил, что движение транспорта по мосту осуществляется по круговой схеме, участок дороги оборудован всеми необходимыми дорожными знаками. Перед каждым въездом стоит знак «Уступи дорогу» и в принципе у автомобилистов не должно возникать вопросов, как проезжать этот участок дороги.

Просмотров:175
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 2 ноября 2018 
20:02   Сегодня в Норильске написали «Большой этнографический диктант-2018». 18:29   В детской поликлинике Норильска умер мужчина.
17:57   Проезд открыт! Спустя десять лет вновь заработал мост на Юго-Западной объездной дороге, в районе хлебозавода 17:40   Двоих вахтовиков на Таймыре обвинили в нападении на полицейского.
16:56   Без «цифры» никто не останется. Городские власти помогут с подключением цифрового телевидения социально незащищенным категориям норильчан. 16:23   Завтра Димитриевская суббота. Как правильно ее провести.
16:16   Погода на предстоящие выходные сюрпризы норильчанам не преподнесет. 16:01   18 с половиной лет лишения свободы получил житель Норильска за убийство одного потерпевшего и покушавшегося на убийство другого.
16:00   Норильчанин попросил знакомого купить продукты и лишился крупной суммы денег. Вывод: не доверяйте свою карту другим, и уж тем более не сообщайте ее пароль. 15:11   В Хатанге очень не хватает маммографа. Руководители организаций и предприятий отчитались о работе за 2018 год.
14:58   В Красноярском крае успешно прошла апробацию технология доставки экзаменационных материалов ЕГЭ по интернету. 14:16   Проект Норильского центра милосердия «Согреем теплом» получил грантовую поддержку президента Российской Федерации.
12:36   Жители Снежногорска смогут лично задать вопрос прокурору Норильска. 12:34   Игроки МФК «Норильский никель» провели мастер-класс для финалистов «Полярного Мишки».
12:30   Норильский участковый вышел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый» и защищает честь всего Красноярского края. 10:59   «Норникель» инициирует создание системы коллективной безопасности.
10:00   Два детских сада введут в строй в будущем году. Ход реконструкции зданий по Московской, 18, и Бауманской, 21 оценил глава Норильска Ринат Ахметчин. 09:54   Что изменится в жизни россиян с 1 ноября. Новые штрафы для автомобилистов и для дачников, приостановка выдачи новых ОМС и другие новшества.
09:54   Стоимость патента для трудовых мигрантов повышена. 09:53   Мусорный вопрос предложили отложить.

 1 ноября 2018 
22:47   В Норильске оштрафовали слишком шумный цветочный магазин 19:47   В эти выходные МФК «Норильский никель» проведет первые домашние игры сезона.
18:14   Норильчанин Салават Хакимов стал победителем и призером Кубка Сибири по пауэрлифтингу (жим штанги лежа). 18:12   В Красноярске до сих пор не определили пол белого медвежонка, доставленного с севера края через Норильск.
17:59   Управление ГО и ЧС города Норильска информирует! 17:53   Норильская епархия готовится к дню открытых дверей.
17:39   Срок получения сертификата на материнский капитал сокращается вдвое. 17:33   ПФР известил о графике выплаты пенсий в выходные и праздничные дни ноября через "Почту России".
16:59   С начала года уровень безработицы в Красноярском крае снизился на 20%. 15:29   В аварии чаще попадают Александр, Сергей, Елена и Ольга.
15:28   С 24 ноября по 9 декабря в городском музее пройдет предновогодний фестиваль мастеров-ремесленников «Норильск Новый Фест». 14:20   Проект «Заполярный цирк» стал победителем конкурса социальных проектов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» и распахнул двери для всех желающих.
13:08   Депутаты Законодательного собрания Красноярского края согласовали кандидатуры на пост глав министерств финансов и экономики. 12:05   «Большой Аргиш» объединит Норильск и Дудинку.
11:10   Предстоящие выходные станут длиннее на один день, а следующая рабочая неделя - короче. 10:47   День народного единства празднует меньше половины россиян. ВЦИОМ узнал у жителей страны, какие праздники они отмечают.
10:13   Сформирован лонг-лист имен для аэропортов Красноярска и Норильска.

 31 октября 2018 
18:45   У Норильского совета ветеранов Великой Отечественной войны сменился председатель. 18:34   В Красноярском крае нашли лучших почтовых работников.
17:06   Конкурс по конструированию и робототехнике "Роботы на предприятии будущего" проведет в Норильске городской клуб детского творческого и раннего развития "Чудо Дети". 16:55   Определен график работы медицинских учреждений Норильска в праздничные дни.
16:19   «Норильский никель» объявил предварительные производственные результаты за девять месяцев 2018 года. 16:00   Пенсионный фонд предупреждает о мошеннических услугах по оформлению СНИЛС.
15:52   Трудовые книжки россиян станут электронными. 15:32   4 ноября в музеях Норильска пройдет Ночь искусств.
14:46   Вирус гриппа проник на территорию Красноярского края. 14:22   В январе 2019 года вся Россия полностью перейдет на цифровое эфирное вещание.
14:10   К Дню народного единства в учреждениях культуры Норильска пройдут концерты, фестивали, выставки. 13:25   Вниманию автомобилистов! В ближайшее время изменится схема движения транспорта на Юго-Западной объездной дороге в районе хлебозавода.
11:34   Эксперименты, технические игрушки и «Лаборатория Эдисона». В Норильске стартует «НАНОнашествие».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх