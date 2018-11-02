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2 ноября 2018, 17:57



Проезд открыт! Спустя десять лет вновь заработал мост на Юго-Западной объездной дороге, в районе хлебозавода

Подрядная организация ООО «СПБ МОСТ» выполнила необходимый комплекс инженерно-геологических и проектно-изыскательских работ, что позволило получить проект, который прошел все необходимые экспертизы. Помимо этого, подрядчик выполнил в установленный контрактом срок строительно-монтажные работы и получил заключения о соответствии реконструированного объекта требованиям технических регламентов. И.о. начальника МКУ «Норильскавтодор» Александр Аношкин доложил заместителю главы города Норильска по городскому хозяйству Николаю Жигулину о готовности моста к открытию рабочего движения. «Сегодня мы наконец-то открыли движение по новому автомобильному мосту. – говорит Николай Жигулин, заместитель Главы г. Норильска по городскому хозяйству. – Новый мост позволит нам существенно снизить автотранспортную нагрузку в этом районе, которая, отчасти возникает и из-за того, что была закрыта на ремонт улица Октябрьская. И теперь в районе Хлебозавода, в часы пик наблюдается значительное скопление транспорта, что создает неудобство горожанам». Александр Аношкин, и.о. начальника МКУ «Норильскавтодор» добавил, что водители оценят удобство нового моста. Мост находится на балансе у муниципалитета и находится в ведении «Норильскавтодор». Длина объекта - 25,5, ширина – 10,5 метров. Для проезжей и пешеходной части моста использовано двухслойное асфальтобетонное покрытие. Проезжая часть состоит из трех полос одностороннего движения. Ширина тротуаров по полтора метра с каждой стороны. Расчетная нагрузка – 100 тонн. Гарантия на отдельные конструкции моста составляет десять лет, а в целом, срок эксплуатации такого рода мостов составляет порядка 50 лет. «Благодаря тому, что проектировщик и строитель одно лицо, то есть, ООО «СПБ МОСТ» были существенно сокращены сроки выполнения работ от проектирования до ввода в эксплуатацию. Всем водителям хочу пожелать в добрый час», – добавил Александр Аношкин. Александр Долгих, генеральный директор ООО «СПБ МОСТ» считает, что новый мост просто необходим городу и в первую очередь из-за увеличения грузопотоков. Работать было непросто, но интересно, отметил он. Все конструкции моста находились в состоянии сильной изношенности и нуждались в реконструкции. Непросто дела обстояли и с логистикой. Но совместными усилиями все проблемы были решены. Александр Янович, начальник ОГИБДД отдела МВД пояснил, что движение транспорта по мосту осуществляется по круговой схеме, участок дороги оборудован всеми необходимыми дорожными знаками. Перед каждым въездом стоит знак «Уступи дорогу» и в принципе у автомобилистов не должно возникать вопросов, как проезжать этот участок дороги.

Просмотров:175 Мост был признан аварийным и выведен из эксплуатации после планового обследования в 2008 году. В апреле 2016 года был заключен трехсторонний договор между ГМК «Норильский никель», который выступал как плательщик, заказчиком – МКУ «Норильскавтодор», а также подрядчиком ООО СПБ «МОСТ». Общая стоимость проекта по реконструкции моста через напорные водоводы составила 191 миллион 750 тысяч рублей с учетом НДС.Подрядная организация ООО «СПБ МОСТ» выполнила необходимый комплекс инженерно-геологических и проектно-изыскательских работ, что позволило получить проект, который прошел все необходимые экспертизы. Помимо этого, подрядчик выполнил в установленный контрактом срок строительно-монтажные работы и получил заключения о соответствии реконструированного объекта требованиям технических регламентов.И.о. начальника МКУ «Норильскавтодор» Александр Аношкин доложил заместителю главы города Норильска по городскому хозяйству Николаю Жигулину о готовности моста к открытию рабочего движения.Александр Аношкин, и.о. начальника МКУ «Норильскавтодор» добавил, что водители оценят удобство нового моста. Мост находится на балансе у муниципалитета и находится в ведении «Норильскавтодор». Длина объекта - 25,5, ширина – 10,5 метров. Для проезжей и пешеходной части моста использовано двухслойное асфальтобетонное покрытие. Проезжая часть состоит из трех полос одностороннего движения. Ширина тротуаров по полтора метра с каждой стороны. Расчетная нагрузка – 100 тонн. Гарантия на отдельные конструкции моста составляет десять лет, а в целом, срок эксплуатации такого рода мостов составляет порядка 50 лет.Александр Долгих, генеральный директор ООО «СПБ МОСТ» считает, что новый мост просто необходим городу и в первую очередь из-за увеличения грузопотоков. Работать было непросто, но интересно, отметил он. Все конструкции моста находились в состоянии сильной изношенности и нуждались в реконструкции. Непросто дела обстояли и с логистикой. Но совместными усилиями все проблемы были решены.Александр Янович, начальник ОГИБДД отдела МВД пояснил, что движение транспорта по мосту осуществляется по круговой схеме, участок дороги оборудован всеми необходимыми дорожными знаками. Перед каждым въездом стоит знак «Уступи дорогу» и в принципе у автомобилистов не должно возникать вопросов, как проезжать этот участок дороги.