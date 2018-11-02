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2 ноября 2018, 18:29



В детской поликлинике Норильска умер мужчина.



Просмотров:233 Сегодня около 16 часов в помещении детской поликлиники №1 умер 51-летний норильчанин. Мужчина 67 г.р. пришел на прием в кабинет медико-социальной экспертизы, который теперь размещается в здании детской поликлиники. Неожиданно ему стало плохо, он попросил помощи у врачей. На место срочно выехала бригада скорой помощи. Реанимационные действия оказывали продолжительное время, однако спасти мужчину не удалось.