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2 ноября 2018, 20:02



Сегодня в Норильске написали «Большой этнографический диктант-2018».

В Красноярском крае ее поддерживает Администрация губернатора и краевое правительство. В Норильске акция проходила на разных площадках – в Публичной библиотеке, Молодежном центре, НИИ, в некоторых школах. Библиотечная система Норильска принимала участие во Всероссийской просветительской акции уже во второй раз. В читальном зале Публичной библиотеки за 45 минут необходимо было ответить на 30 вопросов, несколько из которых посвящались коренным малочисленным народам Крайнего Севера, известным людям российской истории, которые внесли свой вклад в изучение и развитие Восточной Сибири. Среди самых заковыристых участники назвали вопросы о смысле слова «кухта» у охотников-эвенков и «чирок» в лексиконе русских старожилов Приангарья. Пользоваться какими-либо источниками информации и средствами связи во время проведения акции строго запрещалось. Всего в акции на площадке Публичной библиотеки приняли участие более 50-ти человек – школьники, студенты, пенсионеры, журналисты, активные читатели. Некоторые умудрились ответить на все вопросы спустя 10 минут после начала акции. Всем участникам подарили сувенирные ручки с объяснением в любви к чтению и свидетельства о прохождении диктанта. Куратор акции завсектором ЦБС Юлия Кох поделилась с «Заполяркой», что «Большой этнографический диктант» - отличный повод расширить свои знания о народах родной страны, пополнить картину мира, узнать больше о своих корнях. После окончания акции она вместе со специалистами ЦБС проверила заполненные бланки. Максимальное количество баллов за правильные ответы – 100. По мнению библиотекарей, в этом году вопросы были попроще, чем в 2017-м.. Видимо, организаторы акции в прошлом году перемудрили с заданиями, которые требовали весьма специфических знаний. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года. Чтобы узнать сумму набранных баллов, потребуется идентификационный номер, указанный на бланках самоконтроля. Те, кто не смог ответить на вопросы теста, могут сделать это онлайн, перейдя по ссылке http://test.miretno.ru/. По сообщению координатора акции в Красноярске Елены Нельзиной для «ЗП», итоговая информация о количестве участников «Большого этнографического диктанта-2018» в нашем крае будет известна к полуночи текущего дня.

Просмотров:152 Строго говоря, это тест из вопросов на знание истории, быта и культуры народов, которые живут в Российской Федерации. В нашей стране эта акция проводится в третий раз при поддержке Фонда президентских грантов в канун Дня народного единства.В Красноярском крае ее поддерживает Администрация губернатора и краевое правительство. В Норильске акция проходила на разных площадках – в Публичной библиотеке, Молодежном центре, НИИ, в некоторых школах.Библиотечная система Норильска принимала участие во Всероссийской просветительской акции уже во второй раз. В читальном зале Публичной библиотеки за 45 минут необходимо было ответить на 30 вопросов, несколько из которых посвящались коренным малочисленным народам Крайнего Севера, известным людям российской истории, которые внесли свой вклад в изучение и развитие Восточной Сибири. Среди самых заковыристых участники назвали вопросы о смысле слова «кухта» у охотников-эвенков и «чирок» в лексиконе русских старожилов Приангарья. Пользоваться какими-либо источниками информации и средствами связи во время проведения акции строго запрещалось.Всего в акции на площадке Публичной библиотеки приняли участие более 50-ти человек – школьники, студенты, пенсионеры, журналисты, активные читатели. Некоторые умудрились ответить на все вопросы спустя 10 минут после начала акции. Всем участникам подарили сувенирные ручки с объяснением в любви к чтению и свидетельства о прохождении диктанта.Куратор акции завсектором ЦБС Юлия Кох поделилась с «Заполяркой», что «Большой этнографический диктант» - отличный повод расширить свои знания о народах родной страны, пополнить картину мира, узнать больше о своих корнях. После окончания акции она вместе со специалистами ЦБС проверила заполненные бланки. Максимальное количество баллов за правильные ответы – 100. По мнению библиотекарей, в этом году вопросы были попроще, чем в 2017-м.. Видимо, организаторы акции в прошлом году перемудрили с заданиями, которые требовали весьма специфических знаний.Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года. Чтобы узнать сумму набранных баллов, потребуется идентификационный номер, указанный на бланках самоконтроля.Те, кто не смог ответить на вопросы теста, могут сделать это онлайн, перейдя по ссылке http://test.miretno.ru/.По сообщению координатора акции в Красноярске Елены Нельзиной для «ЗП», итоговая информация о количестве участников «Большого этнографического диктанта-2018» в нашем крае будет известна к полуночи текущего дня.