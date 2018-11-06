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6 ноября 2018, 12:34



Норильские полицейские приняли участие в чемпионате города по армейскому рукопашному бою.

В составе сборной команды отдела МВД России по г. Норильску на ковер вышли 2 полицейских. По итогам соревнований сержант полиции патрульно-постовой службы Александр Михайлов стал чемпионом и занял 1-е место в весовой категории до 70 килограммов. Также начальнику отдела МВД России по Норильску полковнику полиции Геннадию Маслову вручили благодарность за содействии в организации и проведении чемпионата Красноярского края по армейскому рукопашному бою среди войсковых соединений и силовых структур, расположенных за полярным кругом.

Просмотров:150 В преддверии празднования дня сотрудника органов внутренних дел сотрудники полиции приняли участие в городском чемпионате по армейскому рукопашному бою (АРБ) среди спортсменов краевого отделения Федерации АРБ, военнослужащих воинской части и представителей силовых структур.В составе сборной команды отдела МВД России по г. Норильску на ковер вышли 2 полицейских. По итогам соревнований сержант полиции патрульно-постовой службы Александр Михайлов стал чемпионом и занял 1-е место в весовой категории до 70 килограммов.Также начальнику отдела МВД России по Норильску полковнику полиции Геннадию Маслову вручили благодарность за содействии в организации и проведении чемпионата Красноярского края по армейскому рукопашному бою среди войсковых соединений и силовых структур, расположенных за полярным кругом.