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6 ноября 2018, 13:07



В Норильске задержан парень, подозреваемый в хранении наркотиков.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Сейчас подозреваемый находится под арестом.

Просмотров:144 Сотрудники отдела наркоконтроля отдела МВД России по Норильску в подъезде одного из домов на ул. Комсомольской задержали 26-летнего норильчанина, у которого был обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством общей массой 1,019 грамма, что является крупным размером.По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Сейчас подозреваемый находится под арестом.