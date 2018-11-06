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6 ноября 2018, 13:23



4 ноября в кайерканском КДЦ "Юбилейный" День народного единства отметили широко, с многонациональным размахом, радуя горожан хлебом и зрелищами народов, для которых Норильск стал общим домом.

В фойе первого этажа работал "Город мастеров": мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству провели участницы народной самодеятельной студии "Золотые руки", они научили желающих делать северные обереги и талисманы, привлекающие удачу, любовь, благосостояние; работали фотозона и выставка кукол от участников национально-культурного объединения "Украина". За час до начала концертной программы на втором этаже стартовал традиционный фестиваль национальных блюд "Кухни народов мира". В фестивале приняли участие представители национально-культурных объединений "Украина", "Эне-Сай" и "Башкирия", а также команда "Русская кухня", состоящая из педагогов и ребят гимназии № 11. Гости праздника с удовольствием пробовали угощение, кто-то впервые видел блюда с необычными названиями, для кого-то "коймак" и "кош-теле" знакомы с детства, однако в течение 20 минут кайерканцы дегустацию завершили. В нынешнем году организаторы решили придать мероприятию фестивальный характер, учредив только один главный приз, судьбу которого и решило зрительское голосование: с небольшим отрывом в количестве голосов сердца зрителей завоевала киргизская кухня. А потом в киноконцертном зале состоялся праздничный концерт "Норильск - наш общий дом", которому 65-летний юбилей города задал особое настроение. Вокально-хореографический пролог "Я люблю тебя, Россия!" исполнили участники ансамблей "Кайерканская мозаика" (КДШИ) и "Алые паруса" (гимназия № 11). Зрители увидели лучшие коллективы Большого Норильска, в числе которых хореографический ансамбль "Оганер" и ансамбль казачьей песни "Горлица". Центральным блоком концерта стали выступления участников национально-культурных объединений города: Ивана Ульзутуева с джигитовкой двумя шашками, танцевального ансамбля "Жаш тилек" и юной певицы Эдил кызы Аксенен, башкира Гаяна Яльчигулова и азербайджанского танцевального дуэта "Страна огней", Минзили Евтушенко с татарской песней и казачьего ансамбля "Терек". В финале программы солисты студии "Свои" Ярослав Рудковский, Александр Хаджаев, Антон Теплов, Анастасия Баулина и Наталья Чернявская исполнили песню "Норильск - наш общий дом".

Просмотров:124 Ощущение праздника и того, что каждый, пришедший в "Юбилейный", - желанный гость, дарили от порога представители ансамбля "Экспромт" и клуба "Кому ЗАмечательно живется": в национальных народных костюмах девушки приветствовали горожан на языках народов, проживающих в Норильске.В фойе первого этажа работал "Город мастеров": мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству провели участницы народной самодеятельной студии "Золотые руки", они научили желающих делать северные обереги и талисманы, привлекающие удачу, любовь, благосостояние; работали фотозона и выставка кукол от участников национально-культурного объединения "Украина".За час до начала концертной программы на втором этаже стартовал традиционный фестиваль национальных блюд "Кухни народов мира". В фестивале приняли участие представители национально-культурных объединений "Украина", "Эне-Сай" и "Башкирия", а также команда "Русская кухня", состоящая из педагогов и ребят гимназии № 11. Гости праздника с удовольствием пробовали угощение, кто-то впервые видел блюда с необычными названиями, для кого-то "коймак" и "кош-теле" знакомы с детства, однако в течение 20 минут кайерканцы дегустацию завершили. В нынешнем году организаторы решили придать мероприятию фестивальный характер, учредив только один главный приз, судьбу которого и решило зрительское голосование: с небольшим отрывом в количестве голосов сердца зрителей завоевала киргизская кухня.А потом в киноконцертном зале состоялся праздничный концерт "Норильск - наш общий дом", которому 65-летний юбилей города задал особое настроение. Вокально-хореографический пролог "Я люблю тебя, Россия!" исполнили участники ансамблей "Кайерканская мозаика" (КДШИ) и "Алые паруса" (гимназия № 11). Зрители увидели лучшие коллективы Большого Норильска, в числе которых хореографический ансамбль "Оганер" и ансамбль казачьей песни "Горлица". Центральным блоком концерта стали выступления участников национально-культурных объединений города: Ивана Ульзутуева с джигитовкой двумя шашками, танцевального ансамбля "Жаш тилек" и юной певицы Эдил кызы Аксенен, башкира Гаяна Яльчигулова и азербайджанского танцевального дуэта "Страна огней", Минзили Евтушенко с татарской песней и казачьего ансамбля "Терек".В финале программы солисты студии "Свои" Ярослав Рудковский, Александр Хаджаев, Антон Теплов, Анастасия Баулина и Наталья Чернявская исполнили песню "Норильск - наш общий дом".