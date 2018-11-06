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6 ноября 2018, 13:36



Три золота и два серебра. Норильчанин Данила Вороненко удачно выступил на первенстве Красноярского края по плаванию.

«В Канске соревнования прошли на высоком уровне, участники собрались довольно сильные. Данила там показал хороший результат. Теперь наша цель – достойное выступление на первенстве России, где у нас также есть все шансы на призовые места и на присвоение звания "мастер спорта», - сказал тренер пловца Иван Калашников. (на фото Данила Вороненко крайний справа)

Просмотров:154 Соревнования среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения прошли в Канске и собрали более 300 участников. Норильскую команду представлял воспитанник ДЮСШ-5, кандидат в мастера спорта Данила Вороненко. Спортсмен завоевал первые места на дистанциях 100 метров (брасс), 200 метров (брасс) и 200 метров (комплекс), а также вторые места на 50 метрах (брасс) и в эстафете 4х100 метров (комплекс). Тренирует Данилу Иван Калашников. По итогам состязаний в Канске юноша отобрался на первенство России, которое в конце ноября пройдет в Саранске.(на фото Данила Вороненко крайний справа)