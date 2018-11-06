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6 ноября 2018, 14:23



В музеях Норильска в ночь искусств с четвертого на пятое ноября побывали 760 горожан.

В музее Норильска на Ленинском проспекте, 14, который превратился в городской парк, взрослые и дети «мечтали о Норильске» - в любое время года уютном, интересном и современном. Знакомство с выставочными проектами из фондов музея и городского архива, с серией проектов Международного конкурса архитектурных идей для Сибири (Красноярск), с архитектурным проектом «Тень зеленого города» из фондов Московского музея архитектуры им. А. В. Щусева, проектом газеты «Заполярной правды» «Другой Норильск», участие в квест-игре, разработанной на основе видеоигры о нашем городе, позволило гостям увидеть, каким может быть Норильск будущего. Мастер-классы, проведенные дизайнерами и художниками, позволили понять, как мечты о прекрасном можно воплотить в жизнь. В ночи искусств в Музее приняли участие 50 партнеров. Например, впервые на музейной площадке играл духовой оркестр Норильского колледжа искусства. Ученики театра-студии «Нота» изображали ледяные скульптуры. Хореограф Олеся Шендрик провела мастер-класс по танцам. Художник Венера Валевская показала, как сделать стильную надпись. Сотрудники центра развития «Чудо-дети» увлекли посетителей лего-конструированием. Самые стойкие встретили полночь в здании еще несуществующего арктического музея на Комсомольской, 37, - авангардную постановку «Артерии Арктики» представила художник и режиссер Марина Акишина из Ярославля.

Просмотров:136 В художественной галерее норильчане, вдохновленные выставкой «Конструктивный мир. Мечты о пространстве. Александр Родченко и его круг» из собрания Московской художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова и архива А. Родченко и В. Степановой, «мечтали о пространстве».В музее Норильска на Ленинском проспекте, 14, который превратился в городской парк, взрослые и дети «мечтали о Норильске» - в любое время года уютном, интересном и современном. Знакомство с выставочными проектами из фондов музея и городского архива, с серией проектов Международного конкурса архитектурных идей для Сибири (Красноярск), с архитектурным проектом «Тень зеленого города» из фондов Московского музея архитектуры им. А. В. Щусева, проектом газеты «Заполярной правды» «Другой Норильск», участие в квест-игре, разработанной на основе видеоигры о нашем городе, позволило гостям увидеть, каким может быть Норильск будущего. Мастер-классы, проведенные дизайнерами и художниками, позволили понять, как мечты о прекрасном можно воплотить в жизнь.В ночи искусств в Музее приняли участие 50 партнеров. Например, впервые на музейной площадке играл духовой оркестр Норильского колледжа искусства. Ученики театра-студии «Нота» изображали ледяные скульптуры. Хореограф Олеся Шендрик провела мастер-класс по танцам. Художник Венера Валевская показала, как сделать стильную надпись. Сотрудники центра развития «Чудо-дети» увлекли посетителей лего-конструированием.Самые стойкие встретили полночь в здании еще несуществующего арктического музея на Комсомольской, 37, - авангардную постановку «Артерии Арктики» представила художник и режиссер Марина Акишина из Ярославля.