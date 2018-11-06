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6 ноября 2018, 14:25

В шестом туре Суперлиги МФК «Норильский никель» поделил очки с екатеринбургской «Синарой» - 1:3 и 9:3.


На четвертой минуте первого матча капитан гостей Сергей Абрамов, воспользовавшись передачей с углового, издали наносит мощнейший удар по владениям Василия Белова. До этого действовавший уверенно страж ворот норильчан, несмотря на отчаянный бросок, на этот раз спасти не смог. На 11-й минуте стараниями лучшего бомбардира чемпионата Руслана Кудзиева никельщикам удается сравнять счет: 99-й номер северян в падении удачно замыкает прострел. Но радость хозяев длится недолго: на 18-й минуте Никита Фахрутдинов вновь выводит гостей вперед. Во втором тайме обе команды имеют множество моментов, но уверенная игра вратарей сводит на нет все старания атакующих, пока, наконец, на последней минуте матча Абрамов не решается на дубль. Но к этому времени «Норникель» играет уже без вратаря, заменив его на пятого полевого. В итоге, – 3:1 в пользу «Синары».
Второй матч подарил норильчанам много позитива. Разгром гостей начал Болинья, отличившийся на 12-й минуте. Спустя три минуты вслед за бразильцем забивает Кутузов, а еще через три минуты – Сытин. К концу тайма Котляров доводит счет до 4:0. На 34-й минуте Кудзиев забивает пятый гол в ворота «Синары», и на этом окончательно становится ясно, что в этот вечер на паркете «Арктики» происходит что-то невероятное. На 39-й минуте уральцы зарабатывают шестиметровый удар, который реализует Абрамов – 5:1. На 44-й минуте Прудников забивает второй мяч в ворота Белова. После этого проходит меньше минуты, как хозяева вновь увеличивают разницу в счете: сперва Мелло, а затем и Сытин доводят счет до – 7:2. На 47-й минуте Канивец забивает восьмой мяч в ворота екатеринбуржцев, и следом «синарец» Иванов оформляет автогол – 9:2. На последней минуте игры тот же Иванов исправляется и немного сглаживает проигрыш своей команды – 9:3 в пользу «Норникеля».
По итогам шестого тура никельщики с 13 очками в активе закрепились на шестой строчке турнирной таблицы. В следующий раз они выйдут на паркет в рамках перенесенных матчей второго тура против КПРФ. Игры пройдут на выезде 17-18 ноября.
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