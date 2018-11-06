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6 ноября 2018, 14:32



Сегодня в Норильске в музее ПТЖТ под открытым небом торжественно открыли очередной, седьмой экспонат - маневровый паровоз 9П.

Такие маневровые паровозы называли танк-паровозами из-за отсутствия у них тендера и размещенных по обеим сторонам котла емкостей для хранения запасов воды и топлива. В качестве топлива использовался мазут, а с приходом тепловозов, сливаемое с них отработанное масло. Масса паровоза в рабочем состоянии составляла 55 тонн. За счет своей компактности он легко вписывался в самые сложные повороты путей и был более пригоден для работы на горных дорогах, на подъездных путях предприятий, в черте города и вообще везде, где рельсовый путь имел сложный профиль. Компактным и неприхотливым, мощным и надежным был этот маневровый паровоз. Этот конкретный образец прибыл в Норильск с материка, его доставили по воде в октябре, на дизель-электроходе «Мончегорск». А сегодня, когда паровоз уже твердо встал на свой музейный постамент, прошло его торжественное открытие. Установка нового экспоната музея ПТЖТ была приурочена к 65-летию Норильска в статусе города, также в этом году 65 лет исполнилось зданию вокзала, сейчас - это управление ПТЖТ. «Железнодорожная сеть Норильска - уникальный объект, самая крупная ведомственная сеть в России. Этот паровоз - часть нашей истории, память о тех норильчанах-железнодорожниках, которые своим трудом обеспечивали строительство комбината. Хочу пожелать музею ПТЖТ успешной работы и пополнения», - рассказал Олег Елисеев, и. о. директора ЗФ «Норникеля». «Я хотел бы поблагодарить тех людей, кто создал этот музей - еще одну точку исторического притяжения Норильска - и сохранил эти уникальные образцы железнодорожной техники, ставшие городским достопримечательностями и интересными экспонатами музея под открытым небом», - отметил заместитель главы г. Норильска Андрей Малков.

Просмотров:143 Паровоз 9П - один из первых образцов железнодорожной техники, которая в Норильске ходила по широкой колее. Представители этой серии у нас начали эксплуатироваться еще в 1941 году, когда появились первые ширококолейные отрезки путей, и они отлично работали до 1972 года.Такие маневровые паровозы называли танк-паровозами из-за отсутствия у них тендера и размещенных по обеим сторонам котла емкостей для хранения запасов воды и топлива. В качестве топлива использовался мазут, а с приходом тепловозов, сливаемое с них отработанное масло. Масса паровоза в рабочем состоянии составляла 55 тонн. За счет своей компактности он легко вписывался в самые сложные повороты путей и был более пригоден для работы на горных дорогах, на подъездных путях предприятий, в черте города и вообще везде, где рельсовый путь имел сложный профиль. Компактным и неприхотливым, мощным и надежным был этот маневровый паровоз.Этот конкретный образец прибыл в Норильск с материка, его доставили по воде в октябре, на дизель-электроходе «Мончегорск». А сегодня, когда паровоз уже твердо встал на свой музейный постамент, прошло его торжественное открытие. Установка нового экспоната музея ПТЖТ была приурочена к 65-летию Норильска в статусе города, также в этом году 65 лет исполнилось зданию вокзала, сейчас - это управление ПТЖТ.