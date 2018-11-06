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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:48 В день народного единства в Норильской епархии работала поисковая собака, разбивали кемпинг, угощали ароматным казачьим кулешом…
18:30 Фотографии другого Норильска, придуманного читателями «Заполярной правды» еще в конце 2010 года, были представлены в музее в эти выходные
18:04 Команды МФК «Норильского никеля» завершили первый тур Юношеской Суперлиги
17:45 В Норильске подвели итоги конкурса #норильскиецитаты
17:39 В Норильске прошел первый чемпионат войсковых соединений и силовых структур Красноярского края, расположенных за полярным кругом, по армейскому рукопашному бою
17:16 Александр Усс провел рабочие встречи с министрами правительства края
17:00 В Ночь искусств в Музее Норильска прошла посевная. Ждем, когда прорастут семена.
16:58 Спектакль «Артерии Арктики» норильского уличного театра абсурда «В ожидании солнца» был показан в ночь с субботы на воскресенье в здании будущего арктического музея.
16:54 Лучший дорожный патруль в школе № 6.
16:50 И весточки летят во все концы. Норильская Ночь искусств прошла в минувшее воскресенье в Заполярном театре драмы.
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