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6 ноября 2018, 14:37



Норильск включен в национальный проект «Экология».

В национальный проект попали всего шесть наиболее загрязненных городов России, хотя в списке антирейтинга населенных пунктов с высоким уровнем загрязнения атмосферы, составленном Росгидрометом, числится 21 город. Среди включенных в проект «Экология» городов - Братск, Магнитогорск, Чита и Норильск, которые расположены в восточной части страны. Стоит также отметить, что в двадцатку самых грязных городов Европы попали Санкт-Петербург и Москва, занявших 17-е и 19-е места соответственно. Рейтинг под названием Pollution Index 2018 Mid-Year возглавили македонские Тотово и Скопье, а также итальянский Неаполь. Среди самых чистых городов Европы числятся Хельсинки, Рейкьявик, Цюрих и Стокгольм.

Просмотров:145 Национальный проект «Экология» реализуется в рамках указа президента России Владимира Путина. В нацпроект вошли такие федеральные программы, как «Чистая страна», «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и другие. Бюджет проекта составляет около 4 триллионов рублей, из них около 3,2 триллиона - из внебюджетных источников, сообщает ИА «Ореанда-Новости».В национальный проект попали всего шесть наиболее загрязненных городов России, хотя в списке антирейтинга населенных пунктов с высоким уровнем загрязнения атмосферы, составленном Росгидрометом, числится 21 город. Среди включенных в проект «Экология» городов - Братск, Магнитогорск, Чита и Норильск, которые расположены в восточной части страны.Стоит также отметить, что в двадцатку самых грязных городов Европы попали Санкт-Петербург и Москва, занявших 17-е и 19-е места соответственно. Рейтинг под названием Pollution Index 2018 Mid-Year возглавили македонские Тотово и Скопье, а также итальянский Неаполь. Среди самых чистых городов Европы числятся Хельсинки, Рейкьявик, Цюрих и Стокгольм.