Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 ноября 2018, 15:52



Красноярская краевая филармония впервые едет в Норильск.

«Одна из наших приоритетных задач — распространять и повышать доступность высококачественного музыкального искусства для жителей малых и отдалённых городов края. Благодаря федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» мы сможем привезти фестиваль в один из самых северных городов мира», – поделился генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный. В дни фестиваля 13 и 14 ноября в 19:00 во Дворце культуры норильчане услышат два концерта Красноярского академического симфонического оркестра с участием лауреатов международных конкурсов, звезд исполнительского искусства Ивана и Михаила Почекиных (Москва). За дирижерским пультом выступит главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев. На базе Норильского колледжа искусств 15 ноября в 19:00 вместе с братьями Почекиными выступит струнный ансамбль Красноярского академического симфонического оркестра. Иван Почекин также проведет в колледже открытый мастер-класс. Кроме того, струнный ансамбль симфонического оркестра и солисты Почекины выступят с концертом 16 ноября в дудинском кинодосуговом центре «Арктика». СПРАВКА «ЗП»: Красноярский академический симфонический оркестр — особо ценный объект культурного наследия Красноярского края. Под управлением маэстро Ивана Всеволодовича Шпиллера оркестр завоевал репутацию одного из лучших в стране. С оркестром выступают легендарные музыканты: Виктор Третьяков, Михаил Плетнев, Вадим Репин, Александр Князев, Николай Луганский, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Дмитрий Хворостовский и другие. Оркестр активно гастролирует: Дальний Восток, Камчатка, Москва, Санкт-Петербург, Швейцария, Голландия, Эстония, Китай, Корея, страны Латинской Америки. Оркестр принимает активное участие в международных фестивалях: «Транссибирский Арт-Фестиваль» (Вадим Репин), «Новые имена – регионам России» (Денис Мацуев), Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, «Кремль музыкальный» им. Николая Петрова (Дмитрий Коган); является организатором и участником международного фестиваля имени И. В. Шпиллера. Красноярский академический симфонический оркестр сотрудничает с ведущими мировыми компаниями звукозаписи, такими как NAXOS, Parma, Dellos и другими. С 2015 года оркестр возглавляет Владимир Ланде (США), воспитанник выдающегося педагога Густава Майера.

Просмотров:129 С 13 по 16 ноября в Норильске и Дудинке состоятся большие гастроли Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде.«Одна из наших приоритетных задач — распространять и повышать доступность высококачественного музыкального искусства для жителей малых и отдалённых городов края. Благодаря федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» мы сможем привезти фестиваль в один из самых северных городов мира», – поделился генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.В дни фестиваля 13 и 14 ноября в 19:00 во Дворце культуры норильчане услышат два концерта Красноярского академического симфонического оркестра с участием лауреатов международных конкурсов, звезд исполнительского искусства Ивана и Михаила Почекиных (Москва). За дирижерским пультом выступит главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев. На базе Норильского колледжа искусств 15 ноября в 19:00 вместе с братьями Почекиными выступит струнный ансамбль Красноярского академического симфонического оркестра. Иван Почекин также проведет в колледже открытый мастер-класс.Кроме того, струнный ансамбль симфонического оркестра и солисты Почекины выступят с концертом 16 ноября в дудинском кинодосуговом центре «Арктика».СПРАВКА «ЗП»:Красноярский академический симфонический оркестр — особо ценный объект культурного наследия Красноярского края. Под управлением маэстро Ивана Всеволодовича Шпиллера оркестр завоевал репутацию одного из лучших в стране. С оркестром выступают легендарные музыканты: Виктор Третьяков, Михаил Плетнев, Вадим Репин, Александр Князев, Николай Луганский, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Дмитрий Хворостовский и другие. Оркестр активно гастролирует: Дальний Восток, Камчатка, Москва, Санкт-Петербург, Швейцария, Голландия, Эстония, Китай, Корея, страны Латинской Америки. Оркестр принимает активное участие в международных фестивалях: «Транссибирский Арт-Фестиваль» (Вадим Репин), «Новые имена – регионам России» (Денис Мацуев), Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, «Кремль музыкальный» им. Николая Петрова (Дмитрий Коган); является организатором и участником международного фестиваля имени И. В. Шпиллера. Красноярский академический симфонический оркестр сотрудничает с ведущими мировыми компаниями звукозаписи, такими как NAXOS, Parma, Dellos и другими. С 2015 года оркестр возглавляет Владимир Ланде (США), воспитанник выдающегося педагога Густава Майера.