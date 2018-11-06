Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 ноября 2018, 16:50



И весточки летят во все концы. Норильская Ночь искусств прошла в минувшее воскресенье в Заполярном театре драмы.

Многоплановое действие с «бродилками» и увлекательными событиями началось сразу после спектакля «Норильские анекдоты», где грустно и смешно в форме капустника рассказана история о нас, норильчанах, и ситуациях, в которые мы попадаем, когда наш самолет из-за непогоды приземляется в каком-нибудь «промежуточном» городе. На разных площадках артисты и волонтеры создали маленькие представления, творческие мастерские и мини-студии: фото, видео, музыкальную, танцевальную и прочие. Хочешь - в фойе театра на лыжах с веревочками ходи, хочешь - в театральном буфете пельмени северные лепи и сугудай пробуй. В малом зале актеры представили читку пьесы Михаила Дурненкова «Красная чашка» об абсурдном решении двух полярников сбежать от самих себя. Под девизом «Из Норильска с любовью!» на всех этажах работала северная почта. Она открылась благодаря мастер-классу от волонтеров «Комбината добра» по созданию открыток в технике спрапбукинга. Народ сам мастерил «сложносоставные» открытки; и не только ради приятного сувенира, - 18 рукотворных посланий полетят в другие города - с марками и обратным адресом, все как положено. Интерактивную часть вечера украсила выставка театральных художников Фемистокла и Ольги Атмадзас. Представленные на ней макеты и эскизы дали театралам информацию о том, как создаются спектакли, какого кропотливого труда стоит воплощение на сцене тех или иных идей и решений. Выпускники Академии художеств имени И.Е. Репина, Ольга и Фемистокл, работают в нашем театре с 2009 года. За это время они оформили 40 постановок. В декабре пара покидает наш город навсегда. С самыми теплыми воспоминаниями и ощущениями от прожитых на севере лет. Самыми любимыми своими работами Фемистокл Атмадзас считает те, которые принесли нашей «маяковке» наибольший успех и признание на высоком фестивальном уровне – «Королева красоты» (в постановке Тимура Файрузова по пьесе Мартина Макдонаха) и «Дядя Ваня» (работа Петра Шерешевского по одноименной пьесе А.П. Чехова). К слову, сегодня - 77-й день рождения нашего театра. Его директор Светлана Гергарт и главный режиссер Анна Бабанова считают, что отличительная черта Норильска - его местоположение, по их мнению, самый северный на планете театр стремится сделать все, чтобы норильчане не чувствовали оторванности от большой земли и больших событий, каждый день даря нам надежду, желание радоваться, любить жизнь, верить в лучшее.

Просмотров:122 Тему Ночи искусств посвятили Северу и назвали «Север-Юг». Программа получилась «улетной», как и задумка. Зрители обнимались с Дедом Морозом, подпевали бардам, актеры там были стюардами, и везде по театру стояли верстовые столбы с указателями городов и расстояний - до северного полюса, до Сочи, до Красноярска... - выбирай-не хочу.Многоплановое действие с «бродилками» и увлекательными событиями началось сразу после спектакля «Норильские анекдоты», где грустно и смешно в форме капустника рассказана история о нас, норильчанах, и ситуациях, в которые мы попадаем, когда наш самолет из-за непогоды приземляется в каком-нибудь «промежуточном» городе. На разных площадках артисты и волонтеры создали маленькие представления, творческие мастерские и мини-студии: фото, видео, музыкальную, танцевальную и прочие. Хочешь - в фойе театра на лыжах с веревочками ходи, хочешь - в театральном буфете пельмени северные лепи и сугудай пробуй. В малом зале актеры представили читку пьесы Михаила Дурненкова «Красная чашка» об абсурдном решении двух полярников сбежать от самих себя.Под девизом «Из Норильска с любовью!» на всех этажах работала северная почта. Она открылась благодаря мастер-классу от волонтеров «Комбината добра» по созданию открыток в технике спрапбукинга. Народ сам мастерил «сложносоставные» открытки; и не только ради приятного сувенира, - 18 рукотворных посланий полетят в другие города - с марками и обратным адресом, все как положено.Интерактивную часть вечера украсила выставка театральных художников Фемистокла и Ольги Атмадзас. Представленные на ней макеты и эскизы дали театралам информацию о том, как создаются спектакли, какого кропотливого труда стоит воплощение на сцене тех или иных идей и решений. Выпускники Академии художеств имени И.Е. Репина, Ольга и Фемистокл, работают в нашем театре с 2009 года. За это время они оформили 40 постановок. В декабре пара покидает наш город навсегда. С самыми теплыми воспоминаниями и ощущениями от прожитых на севере лет. Самыми любимыми своими работами Фемистокл Атмадзас считает те, которые принесли нашей «маяковке» наибольший успех и признание на высоком фестивальном уровне – «Королева красоты» (в постановке Тимура Файрузова по пьесе Мартина Макдонаха) и «Дядя Ваня» (работа Петра Шерешевского по одноименной пьесе А.П. Чехова).К слову, сегодня - 77-й день рождения нашего театра. Его директор Светлана Гергарт и главный режиссер Анна Бабанова считают, что отличительная черта Норильска - его местоположение, по их мнению, самый северный на планете театр стремится сделать все, чтобы норильчане не чувствовали оторванности от большой земли и больших событий, каждый день даря нам надежду, желание радоваться, любить жизнь, верить в лучшее.