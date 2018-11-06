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6 ноября 2018, 16:54



Лучший дорожный патруль в школе № 6.

Для проверки знаний школьникам предлагалось множество заданий, которые касались не только теоретических знаний в области дорожных знаков или разметки дороги, но и, например, умений управлять велосипедом. На этом динамичном этапе у большинства участников проявилась невнимательность и, как следствие, появились штрафные баллы: например, за наезд на препятствие, неправильное выполнение фигуры или остановку в пути. В числе 8 конкурсных этапов самыми сложными, по мнению участников, стали интерактивные задания. По наблюдению сотрудников Госавтоинспекции, справиться с отдельными заданиями ребята смогли, только хорошо сосредоточившись и применив все имеющиеся знания. Ведь фактически каждый участник конкурса не один раз бывал в Центре безопасности движения в рамках школьной программы. По итогам конкурса из 36 команд победителями стала команда школы № 6, второе место заняла школа № 30, на третьей строчке пьедестала почета закрепилась школа № 13. Победители получили грамоты и ценные подарки.

Просмотров:110 В Норильском центре безопасности движения прошел конкурс «Дорожный патруль – 2018» среди школ города. Ежегодное мероприятие призвано не только выявить лучшую из команд среди образовательных учреждений, но в первую очередь – определить уровень знаний школьников в области безопасности дорожного движения.Для проверки знаний школьникам предлагалось множество заданий, которые касались не только теоретических знаний в области дорожных знаков или разметки дороги, но и, например, умений управлять велосипедом. На этом динамичном этапе у большинства участников проявилась невнимательность и, как следствие, появились штрафные баллы: например, за наезд на препятствие, неправильное выполнение фигуры или остановку в пути.В числе 8 конкурсных этапов самыми сложными, по мнению участников, стали интерактивные задания. По наблюдению сотрудников Госавтоинспекции, справиться с отдельными заданиями ребята смогли, только хорошо сосредоточившись и применив все имеющиеся знания. Ведь фактически каждый участник конкурса не один раз бывал в Центре безопасности движения в рамках школьной программы.По итогам конкурса из 36 команд победителями стала команда школы № 6, второе место заняла школа № 30, на третьей строчке пьедестала почета закрепилась школа № 13. Победители получили грамоты и ценные подарки.