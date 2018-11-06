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6 ноября 2018, 16:58



Спектакль «Артерии Арктики» норильского уличного театра абсурда «В ожидании солнца» был показан в ночь с субботы на воскресенье в здании будущего арктического музея.

В июне на постановку «Артерии Арктики», которую можно считать голосом в защиту Арктики, природы Севера, сохранения культуры и традиций коренных народов, выделил средства проектный офис развития Арктики ПОРА (Москва). В Норильске идею режиссера и актеров поддержали сотрудники и ученики детской художественной школы, детская поликлиника № 1, скорая помощь, «Почта России», благотворительные фонды «Территория добра» и «69 параллель». Кстати, вклад медицинских учреждений в постановку виден был сразу - в качестве реквизита использовались капельницы, медицинские халаты и простыни. «Название «Артерии Арктики», - объяснила Марина Акишина, - выбрано не случайно. Арктика является своего рода сердцем планеты. А ее «артерии» - реки, суша, природные стихии, жители, населенные пункты… Но самая важная артерия - энергия человечности, только благодаря которой мы есть. Поэтому наш спектакль не только об экологии, жизни народов, о связи человека с природой, он о движении жизни по артериям человечности в каждом из нас». Впереди у театра абсурда работа над уличной постановкой, которая будет показана летом.

Просмотров:105 Идейным вдохновителем труппы и режиссером постановок стала художница из Ярославля Марина Акишина, впервые побывавшая в Норильске в качестве резидента «PolArt-резиденции» в мае этого года. Тогда-то она и познакомилась с норильчанами, людьми различных профессий, интересующихся современным искусством, и предложила им объединиться.В июне на постановку «Артерии Арктики», которую можно считать голосом в защиту Арктики, природы Севера, сохранения культуры и традиций коренных народов, выделил средства проектный офис развития Арктики ПОРА (Москва).В Норильске идею режиссера и актеров поддержали сотрудники и ученики детской художественной школы, детская поликлиника № 1, скорая помощь, «Почта России», благотворительные фонды «Территория добра» и «69 параллель». Кстати, вклад медицинских учреждений в постановку виден был сразу - в качестве реквизита использовались капельницы, медицинские халаты и простыни.Впереди у театра абсурда работа над уличной постановкой, которая будет показана летом.