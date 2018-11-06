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6 ноября 2018, 17:00



В Ночь искусств в Музее Норильска прошла посевная. Ждем, когда прорастут семена.

Что выйдет из идеи приобщить норильчан к садоводству и огородничеству, сотрудники музея надеются узнать из фотографий с хэштегами #музейнаяпосевная #сеювмузее #музейнорильска в социальных сетях. Всего было заготовлено 250 наборов. По домам разобрали сто. Оставшиеся семена будут посажены летом ребятишками - участниками музейной продленки.

Просмотров:103 Городской зеленый парк - большая мечта всех норильчан. Попробовать себя в роли озеленителей смогли те, кто остался в музее до конца праздника. За несколько минут до закрытия музейщики предложили гостям взять по горшочку с землей и маленькие разноцветные пакетики. Какие конкретно семена в каком из пакетиков - неизвестно. На то и рассчитано - не только вырастить растение, а это может быть помидор, бархатцы, кориандр, укроп, морковка, всего 30 наименований, но еще и угадать, что конкретно пошло в рост.Что выйдет из идеи приобщить норильчан к садоводству и огородничеству, сотрудники музея надеются узнать из фотографий с хэштегами #музейнаяпосевная #сеювмузее #музейнорильска в социальных сетях.Всего было заготовлено 250 наборов. По домам разобрали сто. Оставшиеся семена будут посажены летом ребятишками - участниками музейной продленки.