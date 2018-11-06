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6 ноября 2018, 17:16



Александр Усс провел рабочие встречи с министрами правительства края

В ходе прошедших встреч Губернатор поставил перед членами Правительства ряд стратегических задач. В частности, Егору Васильеву Александр Усс поручил уделить особое внимание положению дел в районах Красноярского края и проработке регионального проекта «Локальная экономика». Министерству социальной политики с учетом действующего законодательства и полномочий необходимо усилить адресность государственной социальной поддержки граждан, которые действительно в ней нуждаются. В ближайшее время Ирина Пастухова представит Александру Уссу концепцию развития социальной отрасли региона.

Просмотров:98 Губернатор края Александр Усс провел рабочие встречи с новыми членами правительства региона – главой министерства экономики и регионального развития Егором Васильевым и министром социальной политики Ириной Пастуховой.В ходе прошедших встреч Губернатор поставил перед членами Правительства ряд стратегических задач.В частности, Егору Васильеву Александр Усс поручил уделить особое внимание положению дел в районах Красноярского края и проработке регионального проекта «Локальная экономика».Министерству социальной политики с учетом действующего законодательства и полномочий необходимо усилить адресность государственной социальной поддержки граждан, которые действительно в ней нуждаются. В ближайшее время Ирина Пастухова представит Александру Уссу концепцию развития социальной отрасли региона.