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6 ноября 2018, 17:39



В Норильске прошел первый чемпионат войсковых соединений и силовых структур Красноярского края, расположенных за полярным кругом, по армейскому рукопашному бою

В общекомандном зачете первое место занял Норильский гарнизон, а его представитель Дамир Джамалдинов был признан лучшим бойцом турнира. Второе место поделили между собой Войска национальной гвардии и МВД, набравшие одинаковое количество баллов. Третьими стали спортсмены из Федеральной службы исполнения наказания. Более подробный материал о чемпионате читайте в ближайшем номере «Заполярной правды».

Просмотров:94 В соревнованиях, которые состоялись в спортивном зале «Геркулес», приняли участие представители Норильского гарнизона, отдела МВД, войск национальной гвардии, федеральной службы исполнения наказаний (ОИК-30) и МЧС Дудинки. Также к боям были допущены лучшие спортсмены из числа гражданских, представляющих федерацию АРБ. Всего – более 70 участников. Уникальность турнира заключалась в то, что по его итогам победителям были присвоены звания КМС. При этом стоит признать, что чемпионат прошел на высоком организационном и соревновательном уровне. Достаточно серьезные усилия для его проведения приложило управление по спорту администрации Норильска.В общекомандном зачете первое место занял Норильский гарнизон, а его представитель Дамир Джамалдинов был признан лучшим бойцом турнира. Второе место поделили между собой Войска национальной гвардии и МВД, набравшие одинаковое количество баллов. Третьими стали спортсмены из Федеральной службы исполнения наказания.Более подробный материал о чемпионате читайте в ближайшем номере «Заполярной правды».