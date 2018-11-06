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6 ноября 2018, 17:45

В Норильске подвели итоги конкурса #норильскиецитаты


Ассоциация норильских дизайнеров АНОД, компания «Норникель» и аэропорт «Норильск» подвели итоги конкурса «Норильские цитаты».
Напомним, 23 октября был объявлен конкурс для жителей и гостей Норильска, предлагалось придумать или вспомнить крылатые фразы, поговорки о городе, жизни на Севере и написать их в комментариях с #норильскиецитаты в своих аккаунтах в instagram, facebook, vkontakte до 5 ноября.
Авторы и партнеры этого проекта благодарят всех, кто откликнулся, вспомнил, придумал и разместил в соцсетях цитаты и фразы о жизни в Норильске. Итак, имена и цитаты победителей:
• Не вешай нос, не ведай страха – с тобой твои друзья с Талнаха (Дмитрий Плотников)
• Сначала пойдет Енисей, потом Норилка, потом Купец, и лету конец! (Анастасия Анисимова)
• Приехал на пару лет, остался до пенсии (@shvedalla81)
• Енисей вскроется и лето придёт (Екатерина Татти)
• Лето короткое, малоснежное (@atmosfera.9)
• У самого сурового климата самые добрые люди (Валерия Лысикова)
• На ледоход едешь? (Алексей Австрийский)
• Направление ветра – в лицо (Алексей Австрийский)
• В Питере – килька, а у нас – корюшка (Андрей Капытос)
• Июнь – еще не лето, август – уже не лето (Светлана Шамина)
• И не такие метели в лицо летели, а это ветерок (Екатерина Левчук)
• Не учите меня жить, лучше помогите вылезти из сугроба (Екатерина Каверина)
Выбранные фразы получат оригинальный дизайн, украсят сувениры, а некоторые из них в виде текстовых инсталляций появятся в аэропорту. Все победители конкурса будут приглашены на открытие проекта «Норильские цитаты» в аэропорт «Норильск», где им будут вручены сувениры с их цитатами.
Марина Птица, руководитель направления Департамента общественных связей ЗФ «Норникеля»:
«Благодарим всех, кто участвовал в этом конкурсе и представил лиричные, смешные, яркие, точные и добрые фразы о жизни в Норильске и северном характере. Конкурс завершился, но его «след» остался в социальных сетях, а именно: по #норильскиецитаты в любом уголке мира можно познакомиться с норильским городским фольклором и улыбнуться. Сейчас мы готовимся к реализации этого проекта в аэропорту «Норильск», и уже скоро он обретет другой формат».

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