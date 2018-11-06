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6 ноября 2018, 17:45



В Норильске подвели итоги конкурса #норильскиецитаты

Напомним, 23 октября был объявлен конкурс для жителей и гостей Норильска, предлагалось придумать или вспомнить крылатые фразы, поговорки о городе, жизни на Севере и написать их в комментариях с #норильскиецитаты в своих аккаунтах в instagram, facebook, vkontakte до 5 ноября. Авторы и партнеры этого проекта благодарят всех, кто откликнулся, вспомнил, придумал и разместил в соцсетях цитаты и фразы о жизни в Норильске. Итак, имена и цитаты победителей: • Не вешай нос, не ведай страха – с тобой твои друзья с Талнаха (Дмитрий Плотников) • Сначала пойдет Енисей, потом Норилка, потом Купец, и лету конец! (Анастасия Анисимова) • Приехал на пару лет, остался до пенсии (@shvedalla81) • Енисей вскроется и лето придёт (Екатерина Татти) • Лето короткое, малоснежное (@atmosfera.9) • У самого сурового климата самые добрые люди (Валерия Лысикова) • На ледоход едешь? (Алексей Австрийский) • Направление ветра – в лицо (Алексей Австрийский) • В Питере – килька, а у нас – корюшка (Андрей Капытос) • Июнь – еще не лето, август – уже не лето (Светлана Шамина) • И не такие метели в лицо летели, а это ветерок (Екатерина Левчук) • Не учите меня жить, лучше помогите вылезти из сугроба (Екатерина Каверина) Выбранные фразы получат оригинальный дизайн, украсят сувениры, а некоторые из них в виде текстовых инсталляций появятся в аэропорту. Все победители конкурса будут приглашены на открытие проекта «Норильские цитаты» в аэропорт «Норильск», где им будут вручены сувениры с их цитатами. Марина Птица, руководитель направления Департамента общественных связей ЗФ «Норникеля»: «Благодарим всех, кто участвовал в этом конкурсе и представил лиричные, смешные, яркие, точные и добрые фразы о жизни в Норильске и северном характере. Конкурс завершился, но его «след» остался в социальных сетях, а именно: по #норильскиецитаты в любом уголке мира можно познакомиться с норильским городским фольклором и улыбнуться. Сейчас мы готовимся к реализации этого проекта в аэропорту «Норильск», и уже скоро он обретет другой формат».

Просмотров:106 Ассоциация норильских дизайнеров АНОД, компания «Норникель» и аэропорт «Норильск» подвели итоги конкурса «Норильские цитаты».Напомним, 23 октября был объявлен конкурс для жителей и гостей Норильска, предлагалось придумать или вспомнить крылатые фразы, поговорки о городе, жизни на Севере и написать их в комментариях с #норильскиецитаты в своих аккаунтах в instagram, facebook, vkontakte до 5 ноября.Авторы и партнеры этого проекта благодарят всех, кто откликнулся, вспомнил, придумал и разместил в соцсетях цитаты и фразы о жизни в Норильске. Итак, имена и цитаты победителей:Выбранные фразы получат оригинальный дизайн, украсят сувениры, а некоторые из них в виде текстовых инсталляций появятся в аэропорту. Все победители конкурса будут приглашены на открытие проекта «Норильские цитаты» в аэропорт «Норильск», где им будут вручены сувениры с их цитатами.