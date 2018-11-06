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6 ноября 2018, 18:04



Команды МФК «Норильского никеля» завершили первый тур Юношеской Суперлиги

Таким образом, младшие юноши расположились на девятом месте турнирной таблицы. Старшие юноши с тремя очками идут на седьмом месте. Отметим, что соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе они проходят по туровой системе в один круг, при этом команды делятся на три группы по территориальному принципу. На втором этапе начинаются игры плей-офф с участием команд, занявших 1-4 места на первом этапе.

Просмотров:92 Норильчане свои игры проводили в подмосковных Мытищах. Наши младшие юноши 2003/2004 годов рождения оба матча против КПРФ и «Динамо-Самара» проиграли со счетом 1:2 и 1:6 соответственно. Старшие юноши 2001/2002 годов рождения выступили лучше: обыграв команду КПРФ – 3:1, самарским «динамовцам» они уступили – 0:4.Таким образом, младшие юноши расположились на девятом месте турнирной таблицы. Старшие юноши с тремя очками идут на седьмом месте.Отметим, что соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе они проходят по туровой системе в один круг, при этом команды делятся на три группы по территориальному принципу. На втором этапе начинаются игры плей-офф с участием команд, занявших 1-4 места на первом этапе.