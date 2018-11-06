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6 ноября 2018, 18:30



Фотографии другого Норильска, придуманного читателями «Заполярной правды» еще в конце 2010 года, были представлены в музее в эти выходные

«Вы думали о том, что Норильск может выглядеть иначе? Что, к примеру, на Гвардейской площади могли бы расти пальмы, а Молодежку украшать небольшие скульптуры в духе европейского модерна? Скажете, это нереально? Но ведь мир фантазии никто не ограничивает». Один из авторов проекта Ян Мусевич предположил тогда, что некоторые созданные в рамках конкурса образы привлекут к себе внимание специалистов, занимающихся благоустройством внешнего вида Норильска, и в дальнейшем превратят самые яркие картинки в городскую реальность. И кто знает, может лет через десять так и будет, ведь за эти годы Норильск сильно преобразился. А сегодня нам приятно, что городской музей вспомнил о проекте городской газеты. И фотоколлажи, развешенные в музее, посетителей очень заинтересовали - их рассматривали, перефотографировали, некоторые рассуждали, возможно ли такое на самом деле и что для этого нужно. И будем надеяться, что включение этих работ в фонды музея - первый шаг к воплощению фантазий наших читателей в жизнь.

Просмотров:82 Организуя конкурс фотоколлажей, никто из редакции и не предполагал, что спустя восемь лет работы читателей пополнят фонды музея Норильска. Мы покопались в архиве «Заполярки», чтобы вспомнить, как тогда это было. Статья, призывавшая активных и креативных норильчан принять участие в проекте, начиналась так:«Вы думали о том, что Норильск может выглядеть иначе? Что, к примеру, на Гвардейской площади могли бы расти пальмы, а Молодежку украшать небольшие скульптуры в духе европейского модерна? Скажете, это нереально? Но ведь мир фантазии никто не ограничивает».Один из авторов проекта Ян Мусевич предположил тогда, что некоторые созданные в рамках конкурса образы привлекут к себе внимание специалистов, занимающихся благоустройством внешнего вида Норильска, и в дальнейшем превратят самые яркие картинки в городскую реальность. И кто знает, может лет через десять так и будет, ведь за эти годы Норильск сильно преобразился.А сегодня нам приятно, что городской музей вспомнил о проекте городской газеты. И фотоколлажи, развешенные в музее, посетителей очень заинтересовали - их рассматривали, перефотографировали, некоторые рассуждали, возможно ли такое на самом деле и что для этого нужно. И будем надеяться, что включение этих работ в фонды музея - первый шаг к воплощению фантазий наших читателей в жизнь.