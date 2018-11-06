Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 ноября 2018, 18:48



В день народного единства в Норильской епархии работала поисковая собака, разбивали кемпинг, угощали ароматным казачьим кулешом…

Миссионерский отдел для всех желающих проводили экскурсии по крестильному храму Рождества Иоанна Предтечи, состоялась также презентация нового проекта Норильской епархии - книги о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, которые безвинно оказались в лагерях и ссылках Туруханского края. Отдел по взаимодействию с казачеством вместе с Союзом ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов провел урок мужества. Ребята с удовольствием училась основам владения казачьим оружием. Отдел религиозного образования и катехизации устроил мастер-класс для детей по изготовлению подарков. А отдел по работе с молодежью подготовил фотовыставку «Будни и праздники Норильской епархии», рассказал о житии новомученика Петра Игнатова, брошенного в Норильлаг, прошел и мастер-класс по видеомонтажу. Сестричество милосердия после благотворительной ярмарки и рассказа о своей деятельности устроило чаепитие для ветеранов. Здесь поддержку оказали добровольцы из «Молодой гвардии». На празднике работали выставки детского рисунка «Красота Божьего мира», выставка фотокора «Заполярной правды» Ирины Яринской «Здесь Родины моей начало», а в епархиальной библиотеке открылись выставки в память о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, а также представили фонд старинных книг и уникальные фотоархивы, посвященные истории Свято-Скорбященского православного прихода. Все желающие могли подкрепиться в епархиальной трапезной. А завершился День открытых дверей замечательным концертом, в котором приняли участие народный хор «Вдохновение», клирос Свято-Скорбященского собора, ансамбль «Благовест» ОДШИ, малыши из детсада «Северок», ансамбль «Просто дети» из 1-й гимназии и многие другие таланты нашего города. День открытых дверей проходил в рамках традиционного, уже шестого, фестиваля «Благовест Таймыра», посвященного престольному празднику Свято-Скорбященского собора. Сейчас все отделы Норильской епархии готовится к проведению V Рождественских образовательных чтений, которые начнутся в Духовно-просветительском центре имени Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 10 ноября.

Просмотров:86 Наша епархия в третий раз подготовила разнообразную праздничную программу для норильчан всех возрастов, чтобы и представить разнообразную деятельность епархиальных отделов, а также устроить для горожан интересный, содержательный досуг. На соборной площади, прямо на улице, по задумке отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами любопытных гостей встречал наряд ДПС, пожарные со спецоборудованием. От вопросов подростков из епархиального военно-патриотического клуба «Пересвет», их желания получше узнать о важной технике не было отбоя, но гвоздем программы стало знакомство с 11-месячноы щенком немецкой овчарки по кличке Виктория, которую в ОИК-30 обучает поисковой работе инструктор Анна.Миссионерский отдел для всех желающих проводили экскурсии по крестильному храму Рождества Иоанна Предтечи, состоялась также презентация нового проекта Норильской епархии - книги о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, которые безвинно оказались в лагерях и ссылках Туруханского края. Отдел по взаимодействию с казачеством вместе с Союзом ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов провел урок мужества. Ребята с удовольствием училась основам владения казачьим оружием. Отдел религиозного образования и катехизации устроил мастер-класс для детей по изготовлению подарков. А отдел по работе с молодежью подготовил фотовыставку «Будни и праздники Норильской епархии», рассказал о житии новомученика Петра Игнатова, брошенного в Норильлаг, прошел и мастер-класс по видеомонтажу.Сестричество милосердия после благотворительной ярмарки и рассказа о своей деятельности устроило чаепитие для ветеранов. Здесь поддержку оказали добровольцы из «Молодой гвардии».На празднике работали выставки детского рисунка «Красота Божьего мира», выставка фотокора «Заполярной правды» Ирины Яринской «Здесь Родины моей начало», а в епархиальной библиотеке открылись выставки в память о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, а также представили фонд старинных книг и уникальные фотоархивы, посвященные истории Свято-Скорбященского православного прихода. Все желающие могли подкрепиться в епархиальной трапезной. А завершился День открытых дверей замечательным концертом, в котором приняли участие народный хор «Вдохновение», клирос Свято-Скорбященского собора, ансамбль «Благовест» ОДШИ, малыши из детсада «Северок», ансамбль «Просто дети» из 1-й гимназии и многие другие таланты нашего города.День открытых дверей проходил в рамках традиционного, уже шестого, фестиваля «Благовест Таймыра», посвященного престольному празднику Свято-Скорбященского собора. Сейчас все отделы Норильской епархии готовится к проведению V Рождественских образовательных чтений, которые начнутся в Духовно-просветительском центре имени Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 10 ноября.