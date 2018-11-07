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7 ноября 2018, 09:36



Более 400 заявок претендуют на грант «Норникеля». В компании подвели итоги приема заявок на конкурс социальных проектов.

Общий грантовый фонд конкурса составляет 125 млн рублей. Общественные инициативы направлены на развитие волонтерского движения и расширение спектра социальных услуг НКО, создание и реконструкцию общественных пространств, внедрение новых форм досуга и технологий работы с детьми и молодежью, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, охрану окружающей среды и другое. Все поданные на конкурс проекты оценят независимые федеральные и региональные эксперты. Итоги конкурса будут объявлены 25 декабря. Гранты на реализацию проектов победители получат в 2019 году. Напомним, конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, — важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей». Программа реализуется «Норникелем» с 2014 года. За четыре года на конкурс поступило 1576 заявок, из них было поддержано 410 проектов на сумму 389 млн рублей.

Просмотров:212 На соискание грантов компании претендуют 424 проекта: 200 — из Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района, 121 — из Мончегорска и Печенгского района Мурманской области, 92 — из Читы. Одиннадцать заявок поступило из Газимуро-Заводского района Забайкальского края, где расположен Быстринский ГОК «Норникеля». Жители Газимуро-Заводского района принимают участие в конкурсе социальных проектов впервые.Общий грантовый фонд конкурса составляет 125 млн рублей.Общественные инициативы направлены на развитие волонтерского движения и расширение спектра социальных услуг НКО, создание и реконструкцию общественных пространств, внедрение новых форм досуга и технологий работы с детьми и молодежью, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, охрану окружающей среды и другое.Все поданные на конкурс проекты оценят независимые федеральные и региональные эксперты. Итоги конкурса будут объявлены 25 декабря. Гранты на реализацию проектов победители получат в 2019 году.Напомним, конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, — важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей». Программа реализуется «Норникелем» с 2014 года. За четыре года на конкурс поступило 1576 заявок, из них было поддержано 410 проектов на сумму 389 млн рублей.