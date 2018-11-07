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7 ноября 2018, 10:16

Некомфортные условия проживания на Севере должны быть компенсированы высоким качеством потребления и самореализации. Урбанист Александр Пузанов представил в Норильске современные подходы к городскому планированию.


В Агентстве развития Норильска состоялась лекция «Современные подходы к городскому планированию» из цикла «Городской конструктор». Ее провел известный урбанист, генеральный директор фонда «Институт экономики города», профессор Высшей школы экономики Александр Пузанов.
Слушателями стали работники администраций города Норильска и Таймырского муниципального района, депутаты норильского горсовета, представители Заполярного филиала компании «Норникель» и общественности.
Начиная лекцию, Александр Пузанов отметил, что фундаментом для качественного преобразования города является стратегия развития территории, которую «нельзя воспринимать как некую надстройку над совокупностью уже принятых муниципальных программ, как некое обобщение». Качественная стратегия развития территории, подчеркнул спикер, это и общественный договор, и развитие бренда территории, и позиция в отношениях с заинтересованными сторонами, и инструмент управления, и основа для согласования видов планирования. При этом принципиально важным, уверен урбанист, является обеспечение общественного участия в стратегическом планировании в различных формах и на разных этапах.
Общая логика стратегического планирования, по словам руководителя фонда «Институт экономики города», такова: формирование приоритетов и целей социально-экономического развития, их конкретизация, развертывание системы приоритетов и целей во времени (от долгосрочного горизонта к средне- и краткосрочному) и, наконец, увязывание приоритетов и целей с ресурсами.
По словам профессора ВШЭ, для каждого человека на сегодня актуальны три основные группы требований: комфортность условий проживания; качественное потребление товаров и услуг; возможность самореализации. «Не самые комфортные условия проживания должны быть компенсированы высоким качеством потребления и самореализации. Эти компенсаторные механизмы обязательно должны быть прописаны в стратегии развития территории», - подчеркнул Александр Пузанов, отметив, что необходимость поиска возможности компенсации неблагоприятных условий проживания особенно актуальна для северных городов.
Приглашенный эксперт рассказал о связи стратегического и территориального планирования и напомнил о главном принципе этой работы – просчитывать последствия тех или иных инфраструктурных перемен для всех категорий жителей.
Занимаясь планированием, особое внимание, по словам Александра Пузанова, нужно уделять вопросам благоустройства городских территорий: «Необходимо переходить от «точечного» обновления отдельных дворов к созданию единого комфортного городского пространства, то есть применять комплексный подход при благоустройстве».
В финале лекции спикер рассказал о специфике городского развития на севере России. «В случае с северными городами необходимо соблюдать баланс краткосрочных и долгосрочных целей и задач развития, стимулировать разработку местных программ развития, а также повышать самоорганизацию общества и мобильность населения», - заключил урбанист.

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