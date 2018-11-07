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7 ноября 2018, 11:11



В Норильске прошла XXXII конференция местного отделения ВПП «Единая Россия».

В своём докладе об итогах работы депутатов-единороссов в норильском горсовете за год руководитель фракции Дмитрий Карасёв рассказал о результатах взаимодействия норильчан с краевыми коллегами из Законодательного собрания. Так, летом 2018 года были внесены важные изменения в действующие нормативные акты. К примеру, в программе переселения норильчан в регионы с благоприятными климатическими условиями была отменена норма приобретения жилья на территории Красноярского края, введенного в эксплуатацию не позднее 5 лет. Кроме того, в тесном сотрудничестве с региональными депутатами удалось добиться внесения изменений в краевой закон об оплате проезда в отпуск и багажа для членов семей краевых бюджетников: теперь эти выплаты будут производиться вне зависимости от того, вместе с членами семьи был проведён отпуск или отдельно. Сейчас члены фракции «Единой России» совместно с краевыми коллегами продолжают работу с федеральными министерствами в части восстановления финансирования программы переселения, а также в части дальнейшего продолжения реализации указанной программы (в настоящее время реализация программы предусмотрена до 2020 года). «В течение года депутаты фракции приняли участие в работе 10 сессий городского Совета. В ходе депутатской работы с населением было проведено 311 встреч в трудовых коллективах, рассмотрено 593 обращения избирателей, в ходе проведения приёмов граждан по личным вопросам были приняты 878 норильчан. По всем обращениям даны соответствующие разъяснения, консультации и практические предложения. Сейчас наша фракция является сплоченной командой единомышленников, способной выполнить самые сложные задачи», - резюмировал свой доклад Дмитрий Карасёв. Помимо этого, в ходе встречи норильские единороссы избрали делегатов для участия в XXXIII конференции Красноярского регионального отделения ВПП «Единая Россия». Норильск на мероприятии будет представлен главой города Ринатом Ахметчиным, его заместителем по городскому хозяйству Николаем Жигулиным, депутатами Дмитрием Карасёвым и Денисом Каминским, а также секретарём одного из городских первичных отделений партии Дмитрием Федосеевым. Кроме того, норильским единороссам ещё предстоит обсудить ряд вопросов для предстоящей серии дискуссий «Обновление-2018», которые пройдут 7-8 декабря на XVIII съезде «Единой России» в Москве. Норильские единороссы аккумулируют все предложения членов партии по повышению активности первичных отделений и «Молодой гвардии», дополнению партийной идеологии и другим аспектам повышения эффективности работы партии. Соответствующие опросные листы партийцы заполнили в ходе конференции.

Просмотров:251 В работе конференции приняли участие около 100 делегатов. В частности, партийцы заслушали отчёт о деятельности фракции «Единая Россия» в Норильском городском Совете депутатов, в связи с ротацией кадров изменили составы местного политсовета и контрольной комиссии, а также обсудили проект«Обновление-2018».В своём докладе об итогах работы депутатов-единороссов в норильском горсовете за год руководитель фракции Дмитрий Карасёв рассказал о результатах взаимодействия норильчан с краевыми коллегами из Законодательного собрания. Так, летом 2018 года были внесены важные изменения в действующие нормативные акты. К примеру, в программе переселения норильчан в регионы с благоприятными климатическими условиями была отменена норма приобретения жилья на территории Красноярского края, введенного в эксплуатацию не позднее 5 лет. Кроме того, в тесном сотрудничестве с региональными депутатами удалось добиться внесения изменений в краевой закон об оплате проезда в отпуск и багажа для членов семей краевых бюджетников: теперь эти выплаты будут производиться вне зависимости от того, вместе с членами семьи был проведён отпуск или отдельно. Сейчас члены фракции «Единой России» совместно с краевыми коллегами продолжают работу с федеральными министерствами в части восстановления финансирования программы переселения, а также в части дальнейшего продолжения реализации указанной программы (в настоящее время реализация программы предусмотрена до 2020 года).«В течение года депутаты фракции приняли участие в работе 10 сессий городского Совета. В ходе депутатской работы с населением было проведено 311 встреч в трудовых коллективах, рассмотрено 593 обращения избирателей, в ходе проведения приёмов граждан по личным вопросам были приняты 878 норильчан. По всем обращениям даны соответствующие разъяснения, консультации и практические предложения. Сейчас наша фракция является сплоченной командой единомышленников, способной выполнить самые сложные задачи», - резюмировал свой доклад Дмитрий Карасёв.Помимо этого, в ходе встречи норильские единороссы избрали делегатов для участия в XXXIII конференции Красноярского регионального отделения ВПП «Единая Россия». Норильск на мероприятии будет представлен главой города Ринатом Ахметчиным, его заместителем по городскому хозяйству Николаем Жигулиным, депутатами Дмитрием Карасёвым и Денисом Каминским, а также секретарём одного из городских первичных отделений партии Дмитрием Федосеевым.Кроме того, норильским единороссам ещё предстоит обсудить ряд вопросов для предстоящей серии дискуссий «Обновление-2018», которые пройдут 7-8 декабря на XVIII съезде «Единой России» в Москве. Норильские единороссы аккумулируют все предложения членов партии по повышению активности первичных отделений и «Молодой гвардии», дополнению партийной идеологии и другим аспектам повышения эффективности работы партии. Соответствующие опросные листы партийцы заполнили в ходе конференции.