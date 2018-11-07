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7 ноября 2018, 11:22

В крае обсудили готовность информационно-коммуникационной инфраструктуры зимней Универсиады-2019.


На очередном совещании региональной рабочей группы обсудили готовность информационно-коммуникационной инфраструктуры зимней Универсиады-2019.
Работу ИКТ-инфраструктуры проверили в рамках трех тестовых мероприятий Универсиады, прошедших в Красноярске в октябре (международный турнир среди студенческих команд Studenthockeychallenge, третий этап Кубка России - Ростелеком по фигурному катанию и всероссийские соревнования среди студентов по шорт-треку).
Мероприятия прошли на четырех спортивных объектах, управление играми осуществлялось из главного операционного центра (ГОЦ), являющимся одним из основных элементов ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2019. В режиме реального времени в стенах ГОЦа за ходом соревнований следили более 60 специалистов, которые при возникновении внештатных ситуаций оперативно принимали решения для дальнейших действий по устранению возникших сбоев. Всего в период проведения состязаний в службу техподдержки по вопросам информационных технологий поступило 202 обращения.
В ходе тестовых мероприятий продемонстрирована бесперебойная работа более двухсот точек беспроводного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi, исправная работа билетных программ, мультисервисной сети передачи данных и центра обработки данных, а также системы электронного хронометража, предоставлены качественные услуги радиосвязи на объектах и видеотрансляции игр.
Для оперативного решения вопросов специалистам, задействованным в работе на спортивных объектах, было предоставлено 883 радиостанции.
«Наша задача – обеспечить высокий уровень работы информационно-коммуникационной инфраструктуры в период проведения Универсиады-2019 на всех спортивных объектах, – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин. – Созданная современная ИКТ-инфраструктура Универсиады должна позволить обеспечить максимально удобное пользование элементами информационных технологий среди спортсменов, судей, обслуживающего персонала, зрителей, продемонстрировав высокий уровень развития этих технологий в нашем крае и стране».

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