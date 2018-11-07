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7 ноября 2018, 12:09



Социальные предприниматели Норильска проведут телемост с коллегами из Мурманской области.

В рамках конференции будут обсуждаться вопросы женского и социального предпринимательства, участники расскажут свои истории и поделятся опытом реализации социальных проектов в Мурманской области. Уже зарегистрировано более 100 участников конференции, сообщается на официальном портале правительства Мурманской области.

Просмотров:160 Общение пройдет 15 ноября в рамках III Международной конференции «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов». Проведет ее в Мурманске деловой клуб женщин-предпринимателей «Ключ к успеху».В рамках конференции будут обсуждаться вопросы женского и социального предпринимательства, участники расскажут свои истории и поделятся опытом реализации социальных проектов в Мурманской области. Уже зарегистрировано более 100 участников конференции, сообщается на официальном портале правительства Мурманской области.