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7 ноября 2018, 12:19



Норильские полицейские провели для педагогов детского сада № 8 «Тундровичок» педагогический семинар.

Олеся Галечан рассказала, что безопасность интернета для детей достаточно серьезная тема. На просторах Всемирной паутины можно найти как полезную и нужную информацию, так и столкнуться с рядом угроз. Существует множество сайтов, пропагандирующих насилие, межнациональную и религиозную рознь, употребление наркотиков и алкоголя. Часто их объектом в силу своего незнания правил безопасного поведения в интернете становятся дети. Родителям следует знать интересы ребенка, какие страницы посещает, чем занимается. Чтобы создать безопасность интернета для детей, можно установить одну из многочисленных программ родительского контроля. Будет возможность лучше понять своего ребенка, его интересы, нужды. Можно отслеживать практически все, что он делает, и тогда вовремя можно ребенка увести от беды.

Просмотров:171 В рамках единого урока безопасности в сети Интернет сотрудник по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Норильску майор полиции Олеся Галечан посетила детский сад № 8, где провела мероприятие, направленное на обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Олеся Галечан рассказала, что безопасность интернета для детей достаточно серьезная тема. На просторах Всемирной паутины можно найти как полезную и нужную информацию, так и столкнуться с рядом угроз. Существует множество сайтов, пропагандирующих насилие, межнациональную и религиозную рознь, употребление наркотиков и алкоголя. Часто их объектом в силу своего незнания правил безопасного поведения в интернете становятся дети.Родителям следует знать интересы ребенка, какие страницы посещает, чем занимается. Чтобы создать безопасность интернета для детей, можно установить одну из многочисленных программ родительского контроля. Будет возможность лучше понять своего ребенка, его интересы, нужды. Можно отслеживать практически все, что он делает, и тогда вовремя можно ребенка увести от беды.