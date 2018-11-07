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7 ноября 2018, 13:12



В Норильске прошли первые соревнования по стритлифтингу.

Соревнования, организованные норильской федерацией кроссфита, были проведены благодаря победе в конкурсе социальных проектов некоммерческих организаций. При этом, как отметили кроссфитовцы, проект «Путь от уличного движения до спорта» стал не единственным шагом, предпринятым для продвижения стритлифтинга в Норильске – также был получен сертификат официального представителя Межрегиональной общественной организации «Национальная федерация стритлифтинга», который дает право проводить соревнования, регистрировать рекорды и присваивать звания и разряды по версии ISF. «Осуществив достаточно емкую работу, наша федерация совместно с партнерами – ИП Андрей Мазарчук («Спортивные игры»), благотворительный фонд «Территория добра», спортивная организация «Белые медведи», предоставляет возможность победителям городских соревнований принять участие в международном чемпионате по классическому стритлифтингу «Евразия», который состоится 11 ноября в Красноярске», - отметили в норильской федерации кроссфита. По итогам же первых норильских состязаний по стритлифтингу, которые прошли в фитнес-клубе «Спорт-Авеню» и собрали 30 участников, победителями стали: среди женщин - Оксана Степаненко (26,25 кг, соответствует нормативу КМС), среди мужчин – Мухаммад Шарипов (60 кг) – в весовой категории 65-75 кг, Аяз Мамедов (62,5 кг) – 75-85 кг, Александр Герасименко (42 кг) – свыше 85 кг.

Просмотров:210 Стритлифтинг появился как одно из направлений воркаута, но впоследствии стал отдельным видом спорта, включающим в себя два движения: подтягивания на перекладине и отжимание на брусьях. Оба упражнения выполняются с отягощением, подвешенным к поясу.Соревнования, организованные норильской федерацией кроссфита, были проведены благодаря победе в конкурсе социальных проектов некоммерческих организаций. При этом, как отметили кроссфитовцы, проект «Путь от уличного движения до спорта» стал не единственным шагом, предпринятым для продвижения стритлифтинга в Норильске – также был получен сертификат официального представителя Межрегиональной общественной организации «Национальная федерация стритлифтинга», который дает право проводить соревнования, регистрировать рекорды и присваивать звания и разряды по версии ISF.По итогам же первых норильских состязаний по стритлифтингу, которые прошли в фитнес-клубе «Спорт-Авеню» и собрали 30 участников, победителями стали: среди женщин - Оксана Степаненко (26,25 кг, соответствует нормативу КМС), среди мужчин – Мухаммад Шарипов (60 кг) – в весовой категории 65-75 кг, Аяз Мамедов (62,5 кг) – 75-85 кг, Александр Герасименко (42 кг) – свыше 85 кг.