Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 ноября 2018, 14:35



До 8 ноября норильчане, заполнив соответствующую анкету, могут получить возможность стать слушателями уникальных курсов по социальному предпринимательству.

Курс состоит из нескольких семинаров и домашних заданий. Каждая из четырех обучающих сессий для участников курса длится три дня. Первая сессия начнется сразу после обработки анкет и продлится с 9 по 12 ноября. В ходе обучения студенты проходят путь от бизнес-идеи до готового проекта. Занятия ведут приглашенные тренеры, успешные практики, в частности красноярский бизнесмен, учредитель и консультант компании Вusiness&Вusiness Алексей Молчанов, который специализируется на построении и оптимизации бизнес-систем и создании компаний. Норильские предприниматели узнают, как создавать, вести и продвигать социальный бизнес, как разработать и защитить собственный бизнес-проект, как избежать ошибок, на что в первую очередь обратить внимание и т. д. Завершающий этап курса состоит из инвестиционной сессии, на которой будущие социальные предприниматели защитят свои бизнес-проекты перед экспертами. На реализацию своего социального проекта лучшие слушатели получают от «Норникеля» беспроцентный возвратный кредит (займ) сроком на два года. Как правило, сумма займа составляет от 1 до 7 млн рублей. В прошлом году в сессии принимали участие около 50 человек из числа молодых норильских предпринимателей. В финале свои проекты защищали 11 норильских и дудинских предпринимателей, беспроцентный кредит от «Норникеля» получили проекты по созданию в Норильске клуба грудничкового плавания «Белый медвежонок», загородного комплекса отдыха «Горизонт», семейно-развлекательного комплекса «Бармалей» в Дудинке.

Просмотров:204 Обучающий курс «Социальное предпринимательство» пятый раз подряд организует компания «Норильский никель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Цель этой деятельности - поддержка предпринимательской деятельности, направленной на решение социальных проблем, как правило, все они связаны со здоровьем, качественным отдыхом, сферой услуг, а также обучением северян.Курс состоит из нескольких семинаров и домашних заданий. Каждая из четырех обучающих сессий для участников курса длится три дня. Первая сессия начнется сразу после обработки анкет и продлится с 9 по 12 ноября.В ходе обучения студенты проходят путь от бизнес-идеи до готового проекта. Занятия ведут приглашенные тренеры, успешные практики, в частности красноярский бизнесмен, учредитель и консультант компании Вusiness&Вusiness Алексей Молчанов, который специализируется на построении и оптимизации бизнес-систем и создании компаний. Норильские предприниматели узнают, как создавать, вести и продвигать социальный бизнес, как разработать и защитить собственный бизнес-проект, как избежать ошибок, на что в первую очередь обратить внимание и т. д.Завершающий этап курса состоит из инвестиционной сессии, на которой будущие социальные предприниматели защитят свои бизнес-проекты перед экспертами. На реализацию своего социального проекта лучшие слушатели получают от «Норникеля» беспроцентный возвратный кредит (займ) сроком на два года. Как правило, сумма займа составляет от 1 до 7 млн рублей.В прошлом году в сессии принимали участие около 50 человек из числа молодых норильских предпринимателей. В финале свои проекты защищали 11 норильских и дудинских предпринимателей, беспроцентный кредит от «Норникеля» получили проекты по созданию в Норильске клуба грудничкового плавания «Белый медвежонок», загородного комплекса отдыха «Горизонт», семейно-развлекательного комплекса «Бармалей» в Дудинке.