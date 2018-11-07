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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:34 Штраф или лишение свободы грозят жителю Норильска за незаконное использование компенсации оплаты стоимости проезда к месту отпуска
17:02 «Белое на белом». Полярная арт-резиденция PolArt приглашает на первую выставку в новом творческом сезоне 2018-2019
16:37 К ежемесячному подсчету новых жителей края присоединился самый северный перинатальный центр - в Норильске.
16:18 Цены продолжат расти? Пять норильских организаций розничной торговли приняли участие в исследовании конъюнктуры и деловой активности в Красноярском крае.
14:35 До 8 ноября норильчане, заполнив соответствующую анкету, могут получить возможность стать слушателями уникальных курсов по социальному предпринимательству.
13:12 В Норильске прошли первые соревнования по стритлифтингу.
12:19 Норильские полицейские провели для педагогов детского сада № 8 «Тундровичок» педагогический семинар.
12:09 Социальные предприниматели Норильска проведут телемост с коллегами из Мурманской области.
11:22 В крае обсудили готовность информационно-коммуникационной инфраструктуры зимней Универсиады-2019.
11:11 В Норильске прошла XXXII конференция местного отделения ВПП «Единая Россия».
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