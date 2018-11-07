Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 ноября 2018, 16:18



Цены продолжат расти? Пять норильских организаций розничной торговли приняли участие в исследовании конъюнктуры и деловой активности в Красноярском крае.

Основными факторами, влияющими на деловую активность организаций розничной торговли в третьем квартале текущего года, опрошенные предприниматели, в том числе и норильские, назвали: - высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (60,9% общего числа респондентов); - высокий уровень налогов (53,3%); - недостаточный платежеспособный спрос населения (50,0%); - высокую арендную плату (20,7%); - высокие транспортные расходы (19,6%). При этом 31,5% опрошенных руководителей собираются в четвертом квартале 2018 года увеличить оборот розничной торговли, 27,2% - объем продаж в натуральном выражении, 18,5% - ассортимент товаров. Также в четвертом квартале 25,0% предпринимателей ожидают увеличения прибыли, 47,8% - дальнейшего роста цен на товары и 5,4% из них планируют повысить уровень торговой наценки. Кстати, в третьем квартале 2018 года средний уровень торговой наценки составил 26,1% (во втором - 25,6%). Всего же за девять месяцев этого года оборот розничной торговли в Красноярском крае составил 385,3 млрд рублей. Из них 45,2% - выручка от реализации пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, 54,8% - от непродовольственных товаров.

Просмотров:176 Всего же в опросе, которое проводил Красноярскстат по итогам третьего квартале этого года, участвовали руководители 92 организаций розничной торговли, включая малые предприятия.Основными факторами, влияющими на деловую активность организаций розничной торговли в третьем квартале текущего года, опрошенные предприниматели, в том числе и норильские, назвали:- высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (60,9% общего числа респондентов);- высокий уровень налогов (53,3%);- недостаточный платежеспособный спрос населения (50,0%);- высокую арендную плату (20,7%);- высокие транспортные расходы (19,6%).При этом 31,5% опрошенных руководителей собираются в четвертом квартале 2018 года увеличить оборот розничной торговли, 27,2% - объем продаж в натуральном выражении, 18,5% - ассортимент товаров.Также в четвертом квартале 25,0% предпринимателей ожидают увеличения прибыли, 47,8% - дальнейшего роста цен на товары и 5,4% из них планируют повысить уровень торговой наценки. Кстати, в третьем квартале 2018 года средний уровень торговой наценки составил 26,1% (во втором - 25,6%).Всего же за девять месяцев этого года оборот розничной торговли в Красноярском крае составил 385,3 млрд рублей. Из них 45,2% - выручка от реализации пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, 54,8% - от непродовольственных товаров.