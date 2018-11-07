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7 ноября 2018, 16:37



К ежемесячному подсчету новых жителей края присоединился самый северный перинатальный центр - в Норильске.

Общая статистика появившихся на свет младенцев в Норильске за октябрь - 207 деток (92 мальчика и 115 девочек). Из них 72 ребенка (37 девочек и 35 мальчиков) родились уже в стенах перинатального центра. Напомним, первый ребенок - мальчик - весом 3 кг 610 г родился там 20 октября 2018 г. Самым крошечным младенцем октября в крае стала малышка в полкило, в Норильске 22 октября родилась девочка весом 750 граммов. К слову, за первую неделю ноября в норильском перинатальном центре родились уже 16 маленьких принцесс и 25 богатырей.

Просмотров:174 Напомним, он открылся в составе Оганерской межрайонной больницы пару недель назад и предназначен для помощи женщинам, проживающим на полуострове Таймыр.Общая статистика появившихся на свет младенцев в Норильске за октябрь - 207 деток (92 мальчика и 115 девочек). Из них 72 ребенка (37 девочек и 35 мальчиков) родились уже в стенах перинатального центра. Напомним, первый ребенок - мальчик - весом 3 кг 610 г родился там 20 октября 2018 г.Самым крошечным младенцем октября в крае стала малышка в полкило, в Норильске 22 октября родилась девочка весом 750 граммов.К слову, за первую неделю ноября в норильском перинатальном центре родились уже 16 маленьких принцесс и 25 богатырей.