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7 ноября 2018, 17:02



«Белое на белом». Полярная арт-резиденция PolArt приглашает на первую выставку в новом творческом сезоне 2018-2019

Проект стал одним из пяти победителей российского конкурса арт-резиденции по поддержке самых ярких и смелых идей, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды. «Городу экстремальной белизны», его фактуре и цвету, Оксана посвятила серию работ. В качестве художественных материалов - строительные, шпатлевка, клей ПВА, водоэмульсионная краска, местный сухоцвет, шлак и другие не совсем обычные для живописи. В финальную экспозицию войдут также работы, созданные участниками мастер-класса Оксаны Девочкиной по живописи, прошедшего в Художественной галерее в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Каким почувствовала и изобразила Норильск художница из Будапешта, можно увидеть на выставке, которая будет открыта для просмотра всего один вечер. После работы будут переданы на хранение в фонды музея. Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется МВК «Музей Норильска» при поддержке Администрации города Норильска, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра».

Просмотров:142 9 ноября в 18.30 в арт-резиденции (Б.Хмельницкого, 1, цоколь) состоится открытие персональной выставки «Make art not warm: серия урбанистических пейзажей белое на белом» - результат двухнедельной работы в Норильске художника, графического дизайнера, резидента Оксаны Девочкиной (Будапешт).Проект стал одним из пяти победителей российского конкурса арт-резиденции по поддержке самых ярких и смелых идей, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды.«Городу экстремальной белизны», его фактуре и цвету, Оксана посвятила серию работ. В качестве художественных материалов - строительные, шпатлевка, клей ПВА, водоэмульсионная краска, местный сухоцвет, шлак и другие не совсем обычные для живописи. В финальную экспозицию войдут также работы, созданные участниками мастер-класса Оксаны Девочкиной по живописи, прошедшего в Художественной галерее в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».Каким почувствовала и изобразила Норильск художница из Будапешта, можно увидеть на выставке, которая будет открыта для просмотра всего один вечер. После работы будут переданы на хранение в фонды музея.Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется МВК «Музей Норильска» при поддержке Администрации города Норильска, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра».