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7 ноября 2018, 17:34



Штраф или лишение свободы грозят жителю Норильска за незаконное использование компенсации оплаты стоимости проезда к месту отпуска

Сотрудники Таймырского ЛО МВД России установили факт мошенничества и трактовали действия работника, как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана. По данной статье предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо ограничение/лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД Росси по Сибирскому ФО. Уголовное дело направлено на утверждение обвинительного постановления Норильскому транспортному прокурору.

Просмотров:193 Работник общества с ограниченной ответственностью, расположенного на территории аэропорта «Норильск» в 2017 и 2018 году сообщал работодателю заведомо ложные сведения о трудоустройстве своей супруги, в результате чего незаконно получил компенсацию оплаты стоимости поезда к месту использования отпуска и обратно в общей сумме 84 194 рублей. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.Сотрудники Таймырского ЛО МВД России установили факт мошенничества и трактовали действия работника, как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.По данной статье предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо ограничение/лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД Росси по Сибирскому ФО.Уголовное дело направлено на утверждение обвинительного постановления Норильскому транспортному прокурору.