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8 ноября 2018, 10:33



В Норильске сотрудники Госавтоинспекции проверяют пассажирский автотранспорт.

В связи с этим сотрудниками ГИБДД совместно с представителями управления государственного автодорожного надзора проводятся различные профилактические мероприятия, позволяющие обеспечить контроль за водителями маршрутных автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Норильска. Во время проверки инспекторы контролируют соблюдение ПДД, режима труда и отдыха водителями автобусов, движение по установленному маршруту, а также техническое состояние пассажирского транспорта и соответствие нормативно-техническим требованиям. Кроме того, госавтоинспекторы проводят скрытый контроль за автобусами. Сотрудники полиции в штатском под видом обычных пассажиров проверяют, как водители автобусов обеспечивают безопасность пассажиров и соблюдают правила дорожного движения. Стражи порядка призывают горожан сообщать о нарушениях, допускаемых водителями пассажирского транспорта, по телефонам: 43-54-58 или 102.

Просмотров:200 С начала года в Норильске с участием пассажирского автотранспорта произошло 15 ДТП, в которых пострадали 23 человека. По вине водителей автобусов зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек.В связи с этим сотрудниками ГИБДД совместно с представителями управления государственного автодорожного надзора проводятся различные профилактические мероприятия, позволяющие обеспечить контроль за водителями маршрутных автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Норильска. Во время проверки инспекторы контролируют соблюдение ПДД, режима труда и отдыха водителями автобусов, движение по установленному маршруту, а также техническое состояние пассажирского транспорта и соответствие нормативно-техническим требованиям.Кроме того, госавтоинспекторы проводят скрытый контроль за автобусами. Сотрудники полиции в штатском под видом обычных пассажиров проверяют, как водители автобусов обеспечивают безопасность пассажиров и соблюдают правила дорожного движения.Стражи порядка призывают горожан сообщать о нарушениях, допускаемых водителями пассажирского транспорта, по телефонам: 43-54-58 или 102.