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8 ноября 2018, 10:49



Общественный совет при ОМВД России по Норильску провел заседание по вопросам профилактики мошенничеств.

Много интересных предложений было высказано представителями общественности. Участники заседания сошлись в одном, что каждый должен включиться в работу и задействовать все свои возможные ресурсы.

Просмотров:174 Данный вид преступлений вызывает особую озабоченность у общественников. В рамках заседания были рассмотрены различные виды мошенничеств, результаты оперативно–служебной деятельности отдела МВД России по Норильску по выявлению и пресечению преступлений в данной сфере и вопросы об организации деятельности по предупреждению совершения преступлений в отношении горожан. Участники заседания отметили, что основными причинами роста этого вида преступности являются высокая доверчивость граждан, отсутствие бдительности, недостаточная осведомленность о способах обмана и высокая изобретательность мошенников.Много интересных предложений было высказано представителями общественности. Участники заседания сошлись в одном, что каждый должен включиться в работу и задействовать все свои возможные ресурсы.