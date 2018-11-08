Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 ноября 2018, 11:10



Сегодня днем будет проведена комплексная годовая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края с запуском электросирен.

С 15.00 до 15.30 местного времени будет проведена техническая проверка системы края в целом с пункта управления автоматизированной системы края: будет происходить включение электросирен с непрерывным и прерывистым звучанием. Передача речевого сообщения по каналам проводного радиовещания, телевизионного вещания («Енисей», «ТВК-6») пройдет с 15.10 до 15.15. Главное управление МЧС России по Красноярскому краю обращается к населению с просьбой отнестись с пониманием к необходимости технической проверки системы оповещения края и, прослушав речевое сообщение, никаких действий не предпринимать.

Просмотров:182 Централизованное включение системы оповещения позволяет информировать население одновременно в 47 административных центрах муниципальных образований края. Сотрудники МЧС напоминают, что при включении электросирен жителям региона не следует паниковать – это всего лишь плановая техническая проверка. Необходимо просто включить телевизор и прослушать сообщение оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.С 15.00 до 15.30 местного времени будет проведена техническая проверка системы края в целом с пункта управления автоматизированной системы края: будет происходить включение электросирен с непрерывным и прерывистым звучанием. Передача речевого сообщения по каналам проводного радиовещания, телевизионного вещания («Енисей», «ТВК-6») пройдет с 15.10 до 15.15.Главное управление МЧС России по Красноярскому краю обращается к населению с просьбой отнестись с пониманием к необходимости технической проверки системы оповещения края и, прослушав речевое сообщение, никаких действий не предпринимать.