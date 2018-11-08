Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 ноября 2018, 12:55



В Норильске работает горячая линия по вопросам оказания услуг такси и каршеринга.

Консультирование проводят специалисты норильского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Задать свои вопросы норильчане могут по 19 ноября по телефону 46-77-06 либо лично обращаться в консультационный пункт по адресу: ул. Комсомольская, 31а, к. 310. Также можно направить письменный запрос на электронную почту: norilsk_KP_fguz@rospotrebnadzor.ru. Мероприятие проводится в целях пропаганды и популяризации законодательства о защите прав потребителей и формирования правовой культуры населения. Вся юридическая помощь осуществляется на безвозмездной основе.

Просмотров:203 Каршеринг – это своеобразный вид аренды транспортного средства у коммерческого предприятия или у индивидуального предпринимателя.Консультирование проводят специалисты норильского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Задать свои вопросы норильчане могут по 19 ноября по телефону 46-77-06 либо лично обращаться в консультационный пункт по адресу: ул. Комсомольская, 31а, к. 310. Также можно направить письменный запрос на электронную почту: norilsk_KP_fguz@rospotrebnadzor.ru.Мероприятие проводится в целях пропаганды и популяризации законодательства о защите прав потребителей и формирования правовой культуры населения.Вся юридическая помощь осуществляется на безвозмездной основе.