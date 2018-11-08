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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:29 Краевой минздрав оплатит фельдшерам и акушерам аренду жилья.
18:26 На Таймыре продолжает работу призывная комиссия.
17:22 В Норильске на 92-м году ушла из жизни ветеран войны и труда Зоя Яковлевна Нардина.
17:04 Новый образовательный проект запустили в «Норникеле».
16:29 В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за октябрь.
16:20 На время подготовки и проведения фестиваля «Большой Аргиш - 2018» Ленинский проспект будет закрыт для транспорта. Движение автобусов по центральной улице города изменится.
15:59 Пилотные проекты «Енисейской Сибири» планируется подготовить до конца года.
15:34 С 12 ноября изменится схема движения автобусов по муниципальным маршрутам № 2 и № 16Б в пиковые часы.
15:14 В морском порту Диксон в спасательную службу привлекались не обученные и не аттестованные в установленном порядке спасатели.
14:54 Полицейские совместно с ветеранами и общественниками почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга.
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