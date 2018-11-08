Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 ноября 2018, 14:11



13 ноября в Норильске открывается книжная сеть «Читай-город».

Первый магазин появится в торговом центре «Арена-Норильск». В честь этого события организаторы дарят первым покупателям скидку 10 процентов. Акция проводится в розничном магазине, только при «живом» посещении. Интернет-скидка не действует - купон на скидку находится на сайте сети, при покупке надо будет показать купон на кассе книжного магазина.

Просмотров:223 Сказать, что это событие - долгожданное, значит, ничего не сказать. Это подтвердят все тоскующие по книжной пище норильчане, а таковых у нас очень много. Норильск - читающий город, и в нем должно быть как можно больше книг. К слову, последний книжный магазин закрылся более пяти лет назад и все эти годы народ был вынужден заказывать необходимую литературу из всемирной паутины или везти бесценные килограммы в чемоданах из отпуска, переплачивая за багаж.Первый магазин появится в торговом центре «Арена-Норильск». В честь этого события организаторы дарят первым покупателям скидку 10 процентов. Акция проводится в розничном магазине, только при «живом» посещении. Интернет-скидка не действует - купон на скидку находится на сайте сети, при покупке надо будет показать купон на кассе книжного магазина.