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8 ноября 2018, 14:16

Воспитанники Норильского детского дома поздравят с профессиональным праздником сотрудников СИЗО-4.


Торжественное мероприятие, приуроченное к Дню сотрудников тюрем и СИЗО, пройдет завтра, 9 ноября, в стенах учреждения. Помимо традиционного чествования тех, кто отработал в системе более 15 лет, а таких в этом году набралось 15 человек, впервые в истории норильского СИЗО состоится концерт.
Музыкальные номера подготовили офицеры, начальники отделов и все те, кто обладает хоть какими-то талантами. Из 140 сотрудников СИЗО около 60 примут участие в этом праздничном мероприятии. Гостями праздника станут ветераны уголовно-исполнительной системы, шесть воспитанников и два сотрудника детского дома.

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16:29   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за октябрь. 16:20   На время подготовки и проведения фестиваля «Большой Аргиш - 2018» Ленинский проспект будет закрыт для транспорта. Движение автобусов по центральной улице города изменится.
15:59   Пилотные проекты «Енисейской Сибири» планируется подготовить до конца года. 15:34   С 12 ноября изменится схема движения автобусов по муниципальным маршрутам № 2 и № 16Б в пиковые часы.
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14:29   Норильская транспортная прокуратура провела проверку по факту крушения буксирного теплохода «Малахит». 14:20   В воскресенье Норильск присоединится к географическому диктанту. Для этого в городе организованы три площадки на 210 мест.
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10:49   Общественный совет при ОМВД России по Норильску провел заседание по вопросам профилактики мошенничеств. 10:33   В Норильске сотрудники Госавтоинспекции проверяют пассажирский автотранспорт.
09:55   «Аэрофлот» создаст в Красноярске авиахаб.

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14:35   До 8 ноября норильчане, заполнив соответствующую анкету, могут получить возможность стать слушателями уникальных курсов по социальному предпринимательству. 13:12   В Норильске прошли первые соревнования по стритлифтингу.
12:19   Норильские полицейские провели для педагогов детского сада № 8 «Тундровичок» педагогический семинар. 12:09   Социальные предприниматели Норильска проведут телемост с коллегами из Мурманской области.
11:22   В крае обсудили готовность информационно-коммуникационной инфраструктуры зимней Универсиады-2019. 11:11   В Норильске прошла XXXII конференция местного отделения ВПП «Единая Россия».
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