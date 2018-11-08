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8 ноября 2018, 14:16



Воспитанники Норильского детского дома поздравят с профессиональным праздником сотрудников СИЗО-4.

Музыкальные номера подготовили офицеры, начальники отделов и все те, кто обладает хоть какими-то талантами. Из 140 сотрудников СИЗО около 60 примут участие в этом праздничном мероприятии. Гостями праздника станут ветераны уголовно-исполнительной системы, шесть воспитанников и два сотрудника детского дома.

Просмотров:148 Торжественное мероприятие, приуроченное к Дню сотрудников тюрем и СИЗО, пройдет завтра, 9 ноября, в стенах учреждения. Помимо традиционного чествования тех, кто отработал в системе более 15 лет, а таких в этом году набралось 15 человек, впервые в истории норильского СИЗО состоится концерт.Музыкальные номера подготовили офицеры, начальники отделов и все те, кто обладает хоть какими-то талантами. Из 140 сотрудников СИЗО около 60 примут участие в этом праздничном мероприятии. Гостями праздника станут ветераны уголовно-исполнительной системы, шесть воспитанников и два сотрудника детского дома.