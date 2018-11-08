Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 ноября 2018, 14:20



В воскресенье Норильск присоединится к географическому диктанту. Для этого в городе организованы три площадки на 210 мест.

Участниками могут стать жители России и стран зарубежья любой возрастной категории, владеющие русским языком. Необходимо пройти предварительную регистрацию. Задания отличаются по степени сложности и рассчитаны на сообразительность и умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование подразумевает викторину, а не экзаменационный тест. Для написания диктанта отводится 45 минут. Высшая отметка – 100 баллов. Акция пройдет в 12.00 на специально организованных площадках. Всего в Красноярском крае будут открыты 53 площадки. Три из них в Норильске: в Музее Норильска на Ленинском пр., 14, на 150 мест, в Талнахской городской библиотеке на ул. Диксона, 9, на 40 мест и в Кайеркане в библиотеке № 10 на ул. Строительной, 2а, на 20 мест. Норильские площадки откроются в 11 часов. До 12.00 будет проходить сбор, регистрация участников и выдача бланков участников диктанта. С 12.00 до 12.15 пройдут викторина и инструктаж по заполнению бланков для написания заданий, а затем участники приступят к написанию диктанта. Тестирование проходит анонимно, результаты диктанта можно будет проверить после 30 ноября по индивидуальному идентификационному номеру, который присваивается каждому участнику, на сайте акции.

Просмотров:157 Ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант» состоится 11 ноября. В этом году впервые диктант будет состоять из двух частей, каждая из них включает 15 вопросов. Акция пройдет во всех регионах РФ, а также за рубежом для популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России среди населения.Участниками могут стать жители России и стран зарубежья любой возрастной категории, владеющие русским языком. Необходимо пройти предварительную регистрацию.Задания отличаются по степени сложности и рассчитаны на сообразительность и умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование подразумевает викторину, а не экзаменационный тест. Для написания диктанта отводится 45 минут. Высшая отметка – 100 баллов.Акция пройдет в 12.00 на специально организованных площадках. Всего в Красноярском крае будут открыты 53 площадки. Три из них в Норильске: в Музее Норильска на Ленинском пр., 14, на 150 мест, в Талнахской городской библиотеке на ул. Диксона, 9, на 40 мест и в Кайеркане в библиотеке № 10 на ул. Строительной, 2а, на 20 мест.Норильские площадки откроются в 11 часов. До 12.00 будет проходить сбор, регистрация участников и выдача бланков участников диктанта. С 12.00 до 12.15 пройдут викторина и инструктаж по заполнению бланков для написания заданий, а затем участники приступят к написанию диктанта.Тестирование проходит анонимно, результаты диктанта можно будет проверить после 30 ноября по индивидуальному идентификационному номеру, который присваивается каждому участнику, на сайте акции.