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8 ноября 2018, 14:29



Норильская транспортная прокуратура провела проверку по факту крушения буксирного теплохода «Малахит».

Как выяснили сотрудники транспортной прокуратуры, суда эксплуатировались судовладельцем без разрешений на плавание в акватории Северного морского пути, с нарушением условий и района плавания, при условии, что несамоходный понтон «ТМИ-3» в июне 2018 года был признан Российским речным регистром негодным к плаванию. Помимо указанного, в нарушение требований законодательства капитан буксирного теплохода «Малахит» не сообщил об указанном происшествии в морской спасательный координационный центр, в органы госморречнадзора, капитану ближайшего морского порта, а также в администрацию Северного морского пути. Кроме того, судовладелец не сообщил в установленный трудовым законодательством срок о несчастном случае в органы прокуратуры, государственную инспекцию труда, близким родственникам пропавшего без вести члена экипажа буксирного теплохода «Малахит», а также несвоевременно сформировал комиссию по расследованию несчастного случая. Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокурором представления об устранении нарушений законодательства генеральному директору АО «Хатангский морской торговый порт», которое находится на рассмотрении. По инициативе прокурора капитан буксирного теплохода «Малахит» и лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию судов АО «Хатангский морской торговый порт», привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Наряду с указанным в отношении капитана буксирного теплохода возбуждено дело об административном правонарушении, в отношении юридического лица АО «Хатангский морской торговый порт» возбуждено дело об административном правонарушении.

Просмотров:155 По результатам проверки установлено, что при осуществлении вспомогательных работ в прибрежной зоне мыса Сибирский Хатангского залива моря Лаптевых произошло столкновение указанного судна с несамоходным понтоном «ТМИ-3», в результате которого буксирный теплоход «Малахит» затонул вместе с одним из членов экипажа. Судовладельцем обоих судов является АО «Хатангский морской торговый порт», сообщили в норильской транспортной прокуратуре.Как выяснили сотрудники транспортной прокуратуры, суда эксплуатировались судовладельцем без разрешений на плавание в акватории Северного морского пути, с нарушением условий и района плавания, при условии, что несамоходный понтон «ТМИ-3» в июне 2018 года был признан Российским речным регистром негодным к плаванию.Помимо указанного, в нарушение требований законодательства капитан буксирного теплохода «Малахит» не сообщил об указанном происшествии в морской спасательный координационный центр, в органы госморречнадзора, капитану ближайшего морского порта, а также в администрацию Северного морского пути.Кроме того, судовладелец не сообщил в установленный трудовым законодательством срок о несчастном случае в органы прокуратуры, государственную инспекцию труда, близким родственникам пропавшего без вести члена экипажа буксирного теплохода «Малахит», а также несвоевременно сформировал комиссию по расследованию несчастного случая.Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокурором представления об устранении нарушений законодательства генеральному директору АО «Хатангский морской торговый порт», которое находится на рассмотрении.По инициативе прокурора капитан буксирного теплохода «Малахит» и лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию судов АО «Хатангский морской торговый порт», привлечены к административной ответственности в виде штрафа.Наряду с указанным в отношении капитана буксирного теплохода возбуждено дело об административном правонарушении, в отношении юридического лица АО «Хатангский морской торговый порт» возбуждено дело об административном правонарушении.