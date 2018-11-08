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8 ноября 2018, 14:38



О реализации программ переселения рассказали норильским пенсионерам за чашкой чая.

Рассказала Татьяна Четверикова пенсионерам и о последних изменения в программах переселения. Например, о том, что отменена норма обязательной покупки только нового, первичного жилья. В Красноярском крае просто нет такого количества новостроек, тем более по скромным ценам. Пенсионеры, в свою очередь, задавали Татьяне Четвериковой свои острые вопросы. Больше всего их возмущала обязательная сдача своего жилья в Норильске в обмен на жилищный сертификат и, как следствие, уравнивание «тех, кто ничего не заработал с теми, кто сам честно купил свою квартиру». В ответ она пояснила, что эта законодательная норма нацелена на помощь нуждающимся семьям, а также на высвобождение жилья для тех норильчан, кого нужно переселять из аварийного жилья. Также участников встречи интересовала продолжительность действия программы переселения. «Наша программа, как и четырехсторонние соглашения, в рамках которых она действует, рассчитана до 2020 года. Вопрос о ее продлении поднят, но решение пока не принято. Сейчас ведется проработка этого вопроса. Конечно, без участия в программе переселения средств из федерального бюджета, средств для переселения всех желающих недостаточно. Но лучше синица в руках, потому мы надеемся на продление программы», - отметила Татьяна Четверикова.

Просмотров:161 На заседание клуба пенсионеров в публичную библиотеку вчера пришла начальник отдела реализации программ переселения управления жилищного фонда администрации Норильска Татьяна Четверикова. Она рассказала участникам клуба о том, что сейчас заявили о своем желании переселиться в районы с благоприятным климатом порядка семи тысяч норильских семей, из них на 2019 год заявлено 660 семей. В 2018 году в рамках четырехстороннего соглашения выдано 548 сертификатов на приобретение жилья на материке. При этом, учитывая, что в последние годы на эту программу переселения перестали выделяться средства из федерального бюджета, число выезжающих в год семей уменьшилось более чем вдвое.Рассказала Татьяна Четверикова пенсионерам и о последних изменения в программах переселения. Например, о том, что отменена норма обязательной покупки только нового, первичного жилья. В Красноярском крае просто нет такого количества новостроек, тем более по скромным ценам.Пенсионеры, в свою очередь, задавали Татьяне Четвериковой свои острые вопросы. Больше всего их возмущала обязательная сдача своего жилья в Норильске в обмен на жилищный сертификат и, как следствие, уравнивание «тех, кто ничего не заработал с теми, кто сам честно купил свою квартиру». В ответ она пояснила, что эта законодательная норма нацелена на помощь нуждающимся семьям, а также на высвобождение жилья для тех норильчан, кого нужно переселять из аварийного жилья.Также участников встречи интересовала продолжительность действия программы переселения. «Наша программа, как и четырехсторонние соглашения, в рамках которых она действует, рассчитана до 2020 года. Вопрос о ее продлении поднят, но решение пока не принято. Сейчас ведется проработка этого вопроса. Конечно, без участия в программе переселения средств из федерального бюджета, средств для переселения всех желающих недостаточно. Но лучше синица в руках, потому мы надеемся на продление программы», - отметила Татьяна Четверикова.