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8 ноября 2018, 14:46



Факты изготовления и использования подложного судового санитарного свидетельства вскрыты в морском порту Дудинки. Проверку провела норильская транспортная прокуратура.

Вместе с тем установлено, что указанное судовое санитарное свидетельство управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю не выдавалось, что свидетельствовало о его подложности. Материалы проверки направлены начальнику органа дознания Таймырского ЛО МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по фактам изготовления и использования судового санитарного свидетельства на право плавания неустановленными лицами. По результатам рассмотрения указанных материалов в отношении неустановленных лиц, изготовивших указанное судовое санитарное свидетельство, органом дознания возбуждено уголовное дело. В связи с тем, что капитан сухогрузного теплохода «СТ-305» располагал сведениями о подложности указанного судового документа и использовал его, в отношении него также возбуждено уголовное дело.

Просмотров:156 В частности, прокурором установлено, что в период летней навигации 2018 года сухогрузным теплоходом «СТ-305» судовладельцем которого является ООО «Северная гавань», осуществлялось плавание по р. Енисей, с использованием в качестве одного из судовых документов, судового санитарного свидетельства на право плавания, которое неоднократно предъявлялось капитаном указанного судна, капитану морского порта Дудинка при оформлении заявок на приход в морской порт и выход из морского порта, сообщили в норильской транспортной прокуратуре.Вместе с тем установлено, что указанное судовое санитарное свидетельство управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю не выдавалось, что свидетельствовало о его подложности.Материалы проверки направлены начальнику органа дознания Таймырского ЛО МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по фактам изготовления и использования судового санитарного свидетельства на право плавания неустановленными лицами.По результатам рассмотрения указанных материалов в отношении неустановленных лиц, изготовивших указанное судовое санитарное свидетельство, органом дознания возбуждено уголовное дело.В связи с тем, что капитан сухогрузного теплохода «СТ-305» располагал сведениями о подложности указанного судового документа и использовал его, в отношении него также возбуждено уголовное дело.