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8 ноября 2018, 14:54



Полицейские совместно с ветеранами и общественниками почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга.

Панихиду в храме провел помощник руководителя епархиального отдела по взаимодействию с силовыми структурами иерей Сергий Харцыз. По окончании богослужения присутствовавшие гости зажгли свечи в память о погибших. Начальник отдела МВД России по Норильску полковник полиции Геннадий Маслов от имени всех стражей порядка поблагодарил членов семей сотрудников, павших на боевом посту. «Ежедневно сотрудники полиции в борьбе с преступностью подвергают свою жизнь большому риску. Помнить и чтить подвиги товарищей, быть их достойными – это завет, который передается от поколения к поколению. Преклоняем головы перед подвигами коллег», - сказал Маслов.

Просмотров:167 Сегодня, 8 ноября, в нашей стране отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. И сегодня в Норильске почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к гранитной плите с именами погибших сотрудников, установленной на входе в храм святого равноапостольного великого князя Владимира.Панихиду в храме провел помощник руководителя епархиального отдела по взаимодействию с силовыми структурами иерей Сергий Харцыз. По окончании богослужения присутствовавшие гости зажгли свечи в память о погибших.Начальник отдела МВД России по Норильску полковник полиции Геннадий Маслов от имени всех стражей порядка поблагодарил членов семей сотрудников, павших на боевом посту. «Ежедневно сотрудники полиции в борьбе с преступностью подвергают свою жизнь большому риску. Помнить и чтить подвиги товарищей, быть их достойными – это завет, который передается от поколения к поколению.Преклоняем головы перед подвигами коллег», - сказал Маслов.