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8 ноября 2018, 15:14



В морском порту Диксон в спасательную службу привлекались не обученные и не аттестованные в установленном порядке спасатели.

Силы и средства, находящиеся в ведении спасателей, не отвечали требованиям плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на акватории морского порта Диксон. В частности, спасатели не были обеспечены необходимым количеством бонового заграждения для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также плавательным средством. Кроме того, не были оборудованы рабочие места и бытовые помещения для спасателей. А сами спасатели не обучены безопасным методам и приемам выполнения работ, не обеспечены условиями для прохождения обязательных медицинских осмотров, а также средствами индивидуальной защиты. Кроме того, проверкой вскрыты факты необоснованного занижения спасателям районного коэффициента к заработной плате. Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокурором представления директору Северного филиала «Морспасслужба», по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, директор Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в общем размере 45 000 рублей.

Просмотров:173 Норильской транспортной прокуратурой вскрыты факты привлечения к постоянному несению готовности по локализации разливов нефти и нефтепродуктов Северным филиалом «Морспасслужба» не обученных и не аттестованных в установленном порядке спасателей.Силы и средства, находящиеся в ведении спасателей, не отвечали требованиям плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на акватории морского порта Диксон.В частности, спасатели не были обеспечены необходимым количеством бонового заграждения для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также плавательным средством. Кроме того, не были оборудованы рабочие места и бытовые помещения для спасателей. А сами спасатели не обучены безопасным методам и приемам выполнения работ, не обеспечены условиями для прохождения обязательных медицинских осмотров, а также средствами индивидуальной защиты.Кроме того, проверкой вскрыты факты необоснованного занижения спасателям районного коэффициента к заработной плате.Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокурором представления директору Северного филиала «Морспасслужба», по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, директор Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в общем размере 45 000 рублей.