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8 ноября 2018, 15:34



С 12 ноября изменится схема движения автобусов по муниципальным маршрутам № 2 и № 16Б в пиковые часы.

Начиная с понедельника, 12 ноября, в утреннее и вечернее время будет изменена схема движения автобусов по маршрутам № 2 и № 16Б. По будням с 6.00 до 9.30 и с 15 до 20 часов для доставки работников на предприятия и вывоза с работы будут организованы отдельные рейсы до остановочного пункта «Соцгород». На автобусах, следующих до Соцгорода, рядом с номером маршрута будет размещен трафарет с надписью «Соцгород». Перевозчику - НПОПАТ - дано поручение информировать горожан о маршруте следования. движения автобусов по этим маршрутам размещено на сайте администрации города в разделе «Актуально».

Просмотров:242 Сейчас, в связи с проведением дорожных работ в районе дамбы на улице Октябрьской, автобусы едут в объезд, по улицам 50 лет Октября и Энергетической. Из-за этого вне зоны движения транспорта оказались остановочные пункты «Гараж» и «Соцгород».Начиная с понедельника, 12 ноября, в утреннее и вечернее время будет изменена схема движения автобусов по маршрутам № 2 и № 16Б. По будням с 6.00 до 9.30 и с 15 до 20 часов для доставки работников на предприятия и вывоза с работы будут организованы отдельные рейсы до остановочного пункта «Соцгород».На автобусах, следующих до Соцгорода, рядом с номером маршрута будет размещен трафарет с надписью «Соцгород». Перевозчику - НПОПАТ - дано поручение информировать горожан о маршруте следования. Расписание движения автобусов по этим маршрутам размещено на сайте администрации города в разделе «Актуально».