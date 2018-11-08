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8 ноября 2018, 15:59



Пилотные проекты «Енисейской Сибири» планируется подготовить до конца года.

«Ожидаем, что до конца года по четырем проектам мы получим всю технико-экономическую документацию, обоснования и будем считать их пилотными проектами «Енисейской Сибири», - приводит ТАСС слова вице-премьера правительства Красноярского края Сергея Верещагина. Большая часть инвестиций в мегапроект приходится на частные вложения, доля бюджетного финансирования находится на согласовании на федеральном уровне. Портфель «Енисейской Сибири» превышает 30 проектов с инвестициями в 2 трлн рублей на ближайшие десять лет. В «Енисейскую Сибирь», в частности, входят масштабные инвестиционные проекты «Норникеля», «Полюса», СГК, предполагается строительство железной дороги Курагино - Кызыл и освоение Элегестского угольного месторождения, развитие сельского хозяйства. Масштаб этих проектов, а также их межрегиональный характер дал регионам основание объединить их в один мегапроект, говорится в сообщении ТАСС.

Просмотров:161 Инвестиционный проект, объединяющий Красноярский край, Хакасию и Туву, был инициирован в прошлом году. В феврале 2018 года идею создания этой экономической зоны поддержал президент России Владимир Путин, а в апреле регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта. Первые его четыре проекта будут готовы до конца года, сообщает ТАСС.«Ожидаем, что до конца года по четырем проектам мы получим всю технико-экономическую документацию, обоснования и будем считать их пилотными проектами «Енисейской Сибири», - приводит ТАСС слова вице-премьера правительства Красноярского края Сергея Верещагина.Большая часть инвестиций в мегапроект приходится на частные вложения, доля бюджетного финансирования находится на согласовании на федеральном уровне. Портфель «Енисейской Сибири» превышает 30 проектов с инвестициями в 2 трлн рублей на ближайшие десять лет.В «Енисейскую Сибирь», в частности, входят масштабные инвестиционные проекты «Норникеля», «Полюса», СГК, предполагается строительство железной дороги Курагино - Кызыл и освоение Элегестского угольного месторождения, развитие сельского хозяйства. Масштаб этих проектов, а также их межрегиональный характер дал регионам основание объединить их в один мегапроект, говорится в сообщении ТАСС.