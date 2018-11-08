Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 ноября 2018, 16:20



На время подготовки и проведения фестиваля «Большой Аргиш - 2018» Ленинский проспект будет закрыт для транспорта. Движение автобусов по центральной улице города изменится.

В связи с этим в период с 12 часов 14 ноября и до 12 часов 18 ноября будет закрыто движение для всех видов транспорта по Ленинскому проспекту на участке от площади Гвардейская и до улицы 50 лет Октября. Все маршруты, которые выполняют движение по Ленинскому проспекту: 2, 7, 12, 22, 26, 31Б, 40 и 40А, будут двигаться до площади Гвардейской, далее по улице Пушкина до Талнахской и далее по установленному маршруту. В обратном направлении автобусы будут перемещаться по улице Талнахской до Павлова, далее по улице Павлова выезжают на Ленинский проспект, а затем по установленному маршруту. В разгар фестиваля «Большой Аргиш» 17 ноября будет закрыт дополнительный участок Ленинского проспекта от площади Гвардейская до улицы Павлова. С 12 до 20 часов все перечисленные выше автобусы будут доезжать до улицы Советской и далее на улицу Комсомольскую, а затем следовать по установленному маршруту.

Просмотров:180 На Ленинском проспекте будут установлены две сцены. Одна по традиции разместится на площади Комсомольская, а вторая расположится в начале Ленинского проспекта, в районе памятника Ленину, на площади Октябрьская.В связи с этим в период с 12 часов 14 ноября и до 12 часов 18 ноября будет закрыто движение для всех видов транспорта по Ленинскому проспекту на участке от площади Гвардейская и до улицы 50 лет Октября. Все маршруты, которые выполняют движение по Ленинскому проспекту: 2, 7, 12, 22, 26, 31Б, 40 и 40А, будут двигаться до площади Гвардейской, далее по улице Пушкина до Талнахской и далее по установленному маршруту. В обратном направлении автобусы будут перемещаться по улице Талнахской до Павлова, далее по улице Павлова выезжают на Ленинский проспект, а затем по установленному маршруту.В разгар фестиваля «Большой Аргиш» 17 ноября будет закрыт дополнительный участок Ленинского проспекта от площади Гвардейская до улицы Павлова. С 12 до 20 часов все перечисленные выше автобусы будут доезжать до улицы Советской и далее на улицу Комсомольскую, а затем следовать по установленному маршруту.